Венедіктова прозвітувала про взяття під варту 10 російських окупантів
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прозвітувала, що прокурори взяли під варту 10 російських окупантів.
Джерело: facebook-сторінка Венедіктової
Пряма мова Венедіктової: "Прокурори виконують функції слідчого судді – взяли під варту 10 загарбників на Київщині.
Забезпечуємо правосуддя в умовах воєнного стану – там, де суди не можуть працювати, роботу слідчих суддів виконують прокурори".
Деталі: Українські захисники захопили в полон під час оборони позицій командира танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядових солдат.
Їм висунуто підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокурори Київської обласної прокуратури затримали їх замість суду в порядку, передбаченому при воєнному стані.
Слідчі встановлюють усю вертикаль незаконних вказівок військового командування російських окупантів.
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Передісторія:
- Раніше 2 березня російське міністерство оборони визнало, що вони мають втрати серед живої сили окупаційних військ в Україні, але суттєво применшили справжню кількість загиблих і поранених.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков каже, що Путін поінформований про втрати російських військ в Україні, але не може прокоментувати.
- В Офісі президента вважають, що сили окупантів деморалізовані. Радник голови ОП Олексій Арестович твердить, що військові масово тікають на кордон з Росією та Білоруссю, або ж здаються в полон.