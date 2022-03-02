Венедіктова прозвітувала про взяття під варту 10 російських окупантів

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прозвітувала, що прокурори взяли під варту 10 російських окупантів.

Джерело: facebook-сторінка Венедіктової

Пряма мова Венедіктової: "Прокурори виконують функції слідчого судді – взяли під варту 10 загарбників на Київщині.

Забезпечуємо правосуддя в умовах воєнного стану – там, де суди не можуть працювати, роботу слідчих суддів виконують прокурори".

Деталі: Українські захисники захопили в полон під час оборони позицій командира танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядових солдат.

Їм висунуто підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокурори Київської обласної прокуратури затримали їх замість суду в порядку, передбаченому при воєнному стані.

Слідчі встановлюють усю вертикаль незаконних вказівок військового командування російських окупантів.

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