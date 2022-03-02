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Російські окупанти вмовляють пустити їх "сфотографуватися" на ЗАЕС і вони підуть

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 20:53
Запорізька АЕС. Фото: НАЕК "Енергоатом"

Російські окупанти, які оточили Енергодар та територію Запорізької атомної електростанції, намагаються вмовити міську владу пустити їх на майданчик на АЕС, щоби сфотографуватися, і вони підуть.

Джерело: брифінг голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна

Пряма мова Котіна: "Російські загарбники виходять і намагаються провести перемовини з керівництвом міста Енергодар. Вони говорять, що в них є завдання від керівництва зайняти місто Енергодар і майданчик Запорізької атомної електростанції.

Навіть вони говорять, що їм достатньо тільки ввійти в місто, сфотографуватися на тлі ЗАЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву російської армії, для міністерства, для пропаганди, що вони контролюють місто і АЕС.

Після чого вони буцімто покинуть наші об’єкти".

Деталі: В "Енергоатомі" заявили, що звернулися офіційно до МАГАТЕ з проханням встановити "зону контролю" в радіусі 30 км навколо ЗАЕС, щоби російські окупанти не мали права здійснювати бойові дії в цій зоні.

Котін сказав, що бойові дії та ракетні удари російських окупантів біля ЗАЕС несуть надзвичайно високий ризик для здоров’я мешканців та екології.

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За його словами, наразі на блокпостах, встановлених на під’їздах до Енергодару, близько 22 тисяч мирних мешканців Енергодару блокують проїзд російських окупантів. На блокпостах також встановили великогабаритні вантажівки. 

Передісторія: 

  • Мер міста Енергодар Дмитро Орлов закликав 2 березня жителів Енергодару блокувати проїзд військової техніки російських окупантів на територію Енергодару та ЗАЕС: люди з прапорами України стоять на дорогах і блокують проїзд військової техніки окупантів.
  • Подібний мітинг проти російських окупантів влаштували мешканці Мелітополя на Запоріжжі.

Теми: РосіявійнаЗапорізька областьАЕС
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