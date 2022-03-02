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Російські окупанти вмовляють пустити їх "сфотографуватися" на ЗАЕС і вони підуть

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 19:53
Російські окупанти вмовляють пустити їх сфотографуватися на ЗАЕС і вони підуть
Запорізька АЕС. Фото: НАЕК "Енергоатом"

Російські окупанти, які оточили Енергодар та територію Запорізької атомної електростанції, намагаються вмовити міську владу пустити їх на майданчик на АЕС, щоби сфотографуватися, і вони підуть.

Джерело: брифінг голови НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна

Пряма мова Котіна: "Російські загарбники виходять і намагаються провести перемовини з керівництвом міста Енергодар. Вони говорять, що в них є завдання від керівництва зайняти місто Енергодар і майданчик Запорізької атомної електростанції.

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Навіть вони говорять, що їм достатньо тільки ввійти в місто, сфотографуватися на тлі ЗАЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву російської армії, для міністерства, для пропаганди, що вони контролюють місто і АЕС.

Після чого вони буцімто покинуть наші об’єкти".

Деталі: В "Енергоатомі" заявили, що звернулися офіційно до МАГАТЕ з проханням встановити "зону контролю" в радіусі 30 км навколо ЗАЕС, щоби російські окупанти не мали права здійснювати бойові дії в цій зоні.

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Котін сказав, що бойові дії та ракетні удари російських окупантів біля ЗАЕС несуть надзвичайно високий ризик для здоров’я мешканців та екології.

За його словами, наразі на блокпостах, встановлених на під’їздах до Енергодару, близько 22 тисяч мирних мешканців Енергодару блокують проїзд російських окупантів. На блокпостах також встановили великогабаритні вантажівки. 

Передісторія: 

  • Мер міста Енергодар Дмитро Орлов закликав 2 березня жителів Енергодару блокувати проїзд військової техніки російських окупантів на територію Енергодару та ЗАЕС: люди з прапорами України стоять на дорогах і блокують проїзд військової техніки окупантів.
  • Подібний мітинг проти російських окупантів влаштували мешканці Мелітополя на Запоріжжі.

Теми: РосіявійнаЗапорізька областьАЕС
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