Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко

Денис КарловськийСереда, 2 березня 2022, 22:13
Діти сидять на станції метро "Дорогожичі" в Києві 2 березня через сигнал повітряної тривоги. Фото: getty images

Київський міський голова Віталій Кличко сказав, що 3 березня в столиці дозволять рух авто на двох мостах: Північному та Дарницькому.

Джерело: youtube-канал Кличка

Пряма мова Кличка: "Завтра (3 березня – ред.) після закінчення комендантської години о 7:00 для сполучення між лівим та правим берегами для приватного, громадського транспорту будуть відкрити Північний і Дарницький мости.

Через Південний міст проїзду не буде.

Якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватніим автотранспортом".

Деталі: Мер Києва сказав, що впродовж 2 березня снаряди російських окупантів впали у дворах кількох житлових будинків, але постраждалих немає. 

Внаслідок обстрілів російських загарбників за добу згоріли кілька автівок та зазнало пошкодження приміщення відділку поліції в Подільському районі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Останній вибух на момент оприлюднення звернення стався поблизу Київського залізничного вокзалу, і міська влада з правоохоронцями встановлює всі обставини інциденту.

Кличко нагадав, що з 20:00 по 7:00 в місті діє комендантська годині, і пересування пішки в місті суворо заборонене, а рух авто – лише зі спецперепусткою військового коменданта Києва.

Він окремо подякував бізнесу за сприяння в обороні міста та надання гуманітарній допомозі. 

Передісторія: 

  • Близько 21:00 2 березня українські системи протиповітряної оборони збили ракету, запущену російськими окупантами по Києві. Можливими цілями були будівлі Міністерства оборони та командування Сухопутних сил.
  • Українські військові звільнили місто Макарів від російських загарбників на в’їзді до Києва з боку Житомира.
  • Зранку 2 березня окупанти розбомбили житлову багатоповерхівку в Ірпені в передмісті Києва.

Теми: КиївВіталій КличкоВоєнний станвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК

Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів

Путін готовий продовжувати діалог, лише якщо Україна виконає всі вимоги РФ

Фото, Відео, ОновленоНа антивоєнних акціях у РФ поліція жорстоко б’є людей: тисячі затриманих

Окупанти обстріляли Краматорськ: є жертви, багато поранених

Путін - Ердогану: Зупиню війська, лише коли Україна здасться

Усі новини...
Київ
Люди, які пережили Голокост, проклинають Путіна з бомбосховища Києва й вимагають миру
У Києві збили ракету. Ціль або Міноборони, або Командування сухопутних військ
У столичному метро поліція виявила 5 диверсантів: один заховав набої в іграшку
Останні новини
18:14
ВІДЕОВ Україні більше 2 тисяч іноземних студентів страждають через Росію – Верещук
18:09
РФ готує обстріли мирних російських міст, аби звинуватити Україну – РНБОУ
18:01
Україна просить Радбез ООН про миротворців для об'єктів критичної інфраструктури
17:56
Росія анонсувала нові удари по українських підприємствах ОПК
17:52
Nvidia припиняє продаж усіх продуктів до Росії
17:36
Зеленський затвердив склад делегації для участі у справі суду ООН про геноцид РФ
17:31
Ірпінь вимушено відключили від газопостачання
17:27
Російські окупанти стріляли по мітингарях у Новій Каховці, 5 поранили – очевидці
17:25
"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну
17:13
Кабмін визначився, що робити з тілами окупантів
Усі новини...