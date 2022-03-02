У Києві 3 березня дозволять рух на двох мостах – Кличко
Київський міський голова Віталій Кличко сказав, що 3 березня в столиці дозволять рух авто на двох мостах: Північному та Дарницькому.
Джерело: youtube-канал Кличка
Пряма мова Кличка: "Завтра (3 березня – ред.) після закінчення комендантської години о 7:00 для сполучення між лівим та правим берегами для приватного, громадського транспорту будуть відкрити Північний і Дарницький мости.
Через Південний міст проїзду не буде.
Якщо крайньої потреби немає, не треба виїжджати в місто приватніим автотранспортом".
Деталі: Мер Києва сказав, що впродовж 2 березня снаряди російських окупантів впали у дворах кількох житлових будинків, але постраждалих немає.
Внаслідок обстрілів російських загарбників за добу згоріли кілька автівок та зазнало пошкодження приміщення відділку поліції в Подільському районі.
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Останній вибух на момент оприлюднення звернення стався поблизу Київського залізничного вокзалу, і міська влада з правоохоронцями встановлює всі обставини інциденту.
Кличко нагадав, що з 20:00 по 7:00 в місті діє комендантська годині, і пересування пішки в місті суворо заборонене, а рух авто – лише зі спецперепусткою військового коменданта Києва.
Він окремо подякував бізнесу за сприяння в обороні міста та надання гуманітарній допомозі.
Передісторія:
- Близько 21:00 2 березня українські системи протиповітряної оборони збили ракету, запущену російськими окупантами по Києві. Можливими цілями були будівлі Міністерства оборони та командування Сухопутних сил.
- Українські військові звільнили місто Макарів від російських загарбників на в’їзді до Києва з боку Житомира.
- Зранку 2 березня окупанти розбомбили житлову багатоповерхівку в Ірпені в передмісті Києва.