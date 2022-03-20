Українська ППО збила три вертольоти РФ: "план утилізації рашистів не виконано"

У суботу українські Повітряні сили збили три російських вертольоти.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.

Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!".

Деталі: У Повітряних силах зазначили, що, аби цей план було перевиконано, очікують від союзників України сучасних систем ППО та винищувачів.

"Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів, і ми закриємо небо від тероризму рашистів", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.