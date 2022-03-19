Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинская ПВО сбила три вертолета РФ: "план утилизации рашистов не выполнен"

Катерина ТищенкоСуббота, 19 марта 2022, 23:03
Украинская ПВО сбила три вертолета РФ: план утилизации рашистов не выполнен
иллюстративное фото

В субботу украинские Воздушные силы сбили три российских вертолета.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "В субботу, 19 марта, противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!".

Реклама:

Детали: В Воздушных силах отметили, что для того, чтобы этот план был перевыполнен, ожидают от союзников Украины современных систем ПВО и истребителей.

"В настоящее время Воздушные Силы успешно избивают оккупантов оружием 80-х годов выпуска, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках. Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, и мы закроем небо от терроризма рашистов", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Вооруженные силы
Маляр заявила об освобождении Андреевки, защитники отрицают - идут тяжелые бои
ВСУ имеют успех в наступлении южнее Бахмута – Генштаб
ВСУ за сутки ликвидировали 590 оккупантов, потери РФ перевалили за 270 тысяч – Генштаб
Последние новости
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
Все новости...
Реклама: