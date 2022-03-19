Украинская ПВО сбила три вертолета РФ: "план утилизации рашистов не выполнен"

В субботу украинские Воздушные силы сбили три российских вертолета.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "В субботу, 19 марта, противник существенно снизил свое присутствие в украинском небе. Поэтому, к сожалению, противовоздушная оборона сегодня сбила всего три вертолета российских фашистов. Так что дневной план утилизации воздушных рашистов не выполнен!".

Реклама:

Детали: В Воздушных силах отметили, что для того, чтобы этот план был перевыполнен, ожидают от союзников Украины современных систем ПВО и истребителей.

"В настоящее время Воздушные Силы успешно избивают оккупантов оружием 80-х годов выпуска, а рашисты применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках. Ситуация может коренным образом измениться, когда на вооружение поступит современная техника от партнеров, и мы закроем небо от терроризма рашистов", - говорится в сообщении.

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.