У Кам’янці-Бузькій на Львівщині загорілася ратуша

У місті Кам'янка-Бузька Львівської області загорівся дах ратуші.

Джерело: Кам'янка-Бузька міська рада

Дослівно: "Горить дах в будівлі Кам’янки-Бузької міської ради".

Довідка: Ратуша розташована в центрі м. Кам'янка-Бузька, на вулиці Незалежності. Вона двоповерхова.

До ратуші прибудована масивна ратушна вежа, яка має три поверхи. На вежі на рівні четвертого поверху встановлено годинник з циферблатом, діаметр якого понад 1 м.

Донедавна годинник не працював, але стараннями спонсорів був відновлений і 15 лютого 2012 року відновив свою роботу.