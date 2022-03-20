У Кам’янці-Бузькій на Львівщині загорілася ратуша
Неділя, 20 березня 2022, 00:26
У місті Кам'янка-Бузька Львівської області загорівся дах ратуші.
Джерело: Кам'янка-Бузька міська рада
Дослівно: "Горить дах в будівлі Кам’янки-Бузької міської ради".
Довідка: Ратуша розташована в центрі м. Кам'янка-Бузька, на вулиці Незалежності. Вона двоповерхова.
До ратуші прибудована масивна ратушна вежа, яка має три поверхи. На вежі на рівні четвертого поверху встановлено годинник з циферблатом, діаметр якого понад 1 м.
Донедавна годинник не працював, але стараннями спонсорів був відновлений і 15 лютого 2012 року відновив свою роботу.
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