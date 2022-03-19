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У Кам’янці-Бузькій на Львівщині загорілася ратуша

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 23:26
У Кам’янці-Бузькій на Львівщині загорілася ратуша
фото: Кам'янка-Бузька міська рада

У місті Кам'янка-Бузька Львівської області загорівся дах ратуші.

Джерело: Кам'янка-Бузька міська рада

Дослівно: "Горить дах в будівлі Кам’янки-Бузької міської ради".

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Довідка: Ратуша розташована в центрі м. Кам'янка-Бузька, на вулиці Незалежності. Вона двоповерхова.

До ратуші прибудована масивна ратушна вежа, яка має три поверхи. На вежі на рівні четвертого поверху встановлено годинник з циферблатом, діаметр якого понад 1 м.

Донедавна годинник не працював, але стараннями спонсорів був відновлений і 15 лютого 2012 року відновив свою роботу.

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Теми: Львівщинапожежа
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