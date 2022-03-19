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В Каменке-Бугской Львовской области загорелась ратуша

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 23:26
В Каменке-Бугской Львовской области загорелась ратуша
фото: Каменка-Бугский городской совет

В городе Каменка-Бугская Львовской области загорелась крыша ратуши.

Источник: Каменка-Бугский городской совет

Дословно: "Горит крыша в здании Каменки-Бугского городского совета".

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Справка: Ратуша расположена в центре г. Каменка-Бугская, на улице Независимости. Она двухэтажная.

К ратуше пристроена массивная ратушная башня, имеющая три этажа. На башне на уровне четвертого этажа установлены часы с циферблатом, диаметр которых более 1 м.

До недавнего времени часы не работали, но стараниями спонсоров были восстановлены и 15 февраля 2012 возобновили свою работу.

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Темы: Львовщинапожар
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