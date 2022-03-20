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Зведення Генштабу: у напрямку на Ізюм ЗСУ знищили штурмові підрозділи ворога

Ольга Глущенко Неділя, 20 березня 2022, 00:50
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб Збройних сил України звітує про військові дії на всіх операційних напрямках, зокрема ЗСУ відбили ворожу атаку у напрямку на Ізюм і знищили ворожі штурмові підрозділи.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону українських військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені".

Деталі: На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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