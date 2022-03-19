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Сводка Генштаба: в направлении Изюма ВСУ уничтожили штурмовые подразделения врага

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 23:50
Сводка Генштаба: в направлении Изюма ВСУ уничтожили штурмовые подразделения врага
фото: Генштаб ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины отчитывается о военных действиях по всем операционным направлениям, в частности ВСУ отбили вражескую атаку в направлении Изюма и уничтожили вражеские штурмовые подразделения.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В направлении Изюма противник пытался прорвать оборону украинских войск, однако успеха не имел, штурмовые подразделения захватчика были фактически уничтожены".

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Детали: На Южном направлении по отдельным рубежам восстановлен передний край обороны. Враг вынужден проводить перегруппировку, развертывать дополнительные резервы, осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений.

В Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огненное поражение.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не проводил, осуществлял наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики с целью подготовки к наступлению на Киев.

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На Северском и Слобожанском направлениях также наступательные действия не ведутся. Вражескими силами производятся обстрелы украинских населенных пунктов.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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