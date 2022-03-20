В ДПСУ повідомили, на яких пунктах пропуску на кордоні немає черг
Неділя, 20 березня 2022, 00:40
На пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою немає черг.
Джерело: Держприкордонслужба в TG
Деталі: Водночас, на деяких пропускних пунктах до інших країн черги є. Зокрема, на в’їзді в Польщу:
- "Рава-Руська" - 0 легкових авто (л/а), 10 автобусів, 0 пішоходів;
- "Краківець" - 60 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів;
- "Ягодин", "Грушів", "Шегині", "Смільниця", "Устилуг","Угринів" – черг немає.
На в’їзді в Словаччину:
- "Ужгород" - 50 л/а, автобуси, 50 пішоходів;
- "Малі Селменці", "Малий Березний" – черг немає.
На в’їзді в Угорщину:
- "Тиса" - 10 л/а, 6 автобус (пропуску пішоходів нема);
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
- "Дзвінкове" (працює з 08 до 24 години), "Косино", "Лужанка" - черг немає.