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В ДПСУ повідомили, на яких пунктах пропуску на кордоні немає черг

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 00:40

На пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою немає черг.

Джерело: Держприкордонслужба в TG

Деталі: Водночас, на деяких пропускних пунктах до інших країн черги є. Зокрема, на в’їзді в Польщу:

  • "Рава-Руська" - 0 легкових авто (л/а), 10 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Краківець" - 60 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Ягодин", "Грушів", "Шегині", "Смільниця", "Устилуг","Угринів" – черг немає.

На в’їзді в Словаччину:

  • "Ужгород" - 50 л/а, автобуси, 50 пішоходів;
  • "Малі Селменці", "Малий Березний" – черг немає.

На в’їзді в Угорщину:

  • "Тиса" - 10 л/а, 6 автобус (пропуску пішоходів нема);
  • "Вилок" - 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Дзвінкове" (працює з 08 до 24 години), "Косино", "Лужанка" -  черг немає.

Теми: Прикордонна служба
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