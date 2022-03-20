В ДПСУ повідомили, на яких пунктах пропуску на кордоні немає черг

На пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Молдовою немає черг.

Джерело: Держприкордонслужба в TG

Деталі: Водночас, на деяких пропускних пунктах до інших країн черги є. Зокрема, на в’їзді в Польщу:

"Рава-Руська" - 0 легкових авто (л/а), 10 автобусів, 0 пішоходів;

"Краківець" - 60 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів;

"Ягодин", "Грушів", "Шегині", "Смільниця", "Устилуг","Угринів" – черг немає.

На в’їзді в Словаччину:

"Ужгород" - 50 л/а, автобуси, 50 пішоходів;

"Малі Селменці", "Малий Березний" – черг немає.

На в’їзді в Угорщину: