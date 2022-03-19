В ГПСУ сообщили, на каких пунктах пропуска на границе нет очередей
Суббота, 19 марта 2022, 23:40
На пунктах пропуска на границе с Румынией и Молдовой нет очередей.
Источник: Госпогранслужба в TG
Детали: В то же время, на некоторых пропускных пунктах в другие страны очереди есть. В частности, на въезде в Польшу:
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- "Рава-Русская" - 0 легковых автомобилей (л/а), 10 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 60 л/а, 8 автобусов, 0 пешеходов;
- "Ягодин", "Грушев", "Шегини", "Смольница", "Устилуг", "Угринов" – очередей нет.
На въезде в Словакию:
- "Ужгород" – 50 л/а, автобусы, 50 пешеходов;
- "Малые Селменцы", "Малый Березный" – очередей нет.
На въезде в Венгрию:
- "Тиса" - 10 л/а, 6 автобус (пропуска пешеходов нет);
- "Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Звонковое" (работает с 08 до 24 часа), "Косино", "Лужанка" - очередей нет.
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