Міноборони Британії: Росія уповільнилась, бо не змогла захопити небо

Першопочатковим планом російського вторгнення було передбачено захоплення контролю на українським небом, але це не вдалося.

Джерело: звіт Міноборони Великобританії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CcIp8qZg3w — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2022

Деталі: У Лондоні вважають, що повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.

Дослівно: "Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки - робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору.

Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії".