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Міноборони Британії: Росія уповільнилась, бо не змогла захопити небо

Неділя, 20 березня 2022, 00:27

Першопочатковим планом російського вторгнення було передбачено захоплення контролю на українським небом, але це не вдалося.

Джерело: звіт Міноборони Великобританії.

Деталі: У Лондоні вважають, що повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.

Дослівно: "Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки -  робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору.

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Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії".

Теми: війнаВелика БританіяавіаРосія
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