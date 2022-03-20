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Минобороны Британии: РФ замедлилась, потому что не смогла захватить небо

Воскресенье, 20 марта 2022, 01:27

Первоначальным планом российского вторжения было предусмотрено захват контроля в украинском небе, но это не удалось.

Источник: отчет Минобороны Великобритании.

Детали: В Лондоне считают, что воздушные силы и войска противовоздушной обороны Украины продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины.

Дословно: "Россия не смогла получить контроль над воздухом и поэтому в значительной степени полагается на вооружение, запущенное из относительной безопасности - делает удары по целям в Украине из российского воздушного пространства.

Получение контроля за воздухом было одной из главных целей России в первые дни конфликта, и именно неспособность сделать это значительно притупила оперативный прогресс России".

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Темы: войнаВеликобританияавиаРосcия
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