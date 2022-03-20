Минобороны Британии: РФ замедлилась, потому что не смогла захватить небо

Первоначальным планом российского вторжения было предусмотрено захват контроля в украинском небе, но это не удалось.

Источник: отчет Минобороны Великобритании.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CcIp8qZg3w Реклама: March 19, 2022

Детали: В Лондоне считают, что воздушные силы и войска противовоздушной обороны Украины продолжают эффективно защищать воздушное пространство Украины.

Дословно: "Россия не смогла получить контроль над воздухом и поэтому в значительной степени полагается на вооружение, запущенное из относительной безопасности - делает удары по целям в Украине из российского воздушного пространства.

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Получение контроля за воздухом было одной из главных целей России в первые дни конфликта, и именно неспособность сделать это значительно притупила оперативный прогресс России".