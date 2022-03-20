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71 малюка евакуювали за кордон з дитбудинку в Сумах

Ольга Глущенко Неділя, 20 березня 2022, 00:36
71 малюка евакуювали за кордон з дитбудинку в Сумах
фото: facebook Живицького

71 дитину спеціалізованого будинку дитини міста Суми евакуювали в іншу країну.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах.

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Ті, хто зможе їх прихистити у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко".

"Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів".

Деталі: За першої можливості гуманітарним коридором 71 дитину, позбавлену батьківського піклування, вивезли зі спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій у місті Суми.

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Дітей евакуювали за кордон.

Теми: Сумиевакуаціядітивійна
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