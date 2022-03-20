71 малюка евакуювали за кордон з дитбудинку в Сумах
Неділя, 20 березня 2022, 00:36
71 дитину спеціалізованого будинку дитини міста Суми евакуювали в іншу країну.
Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Майже два тижні ми ховали цих малюків у бобмосховищах.
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Ті, хто зможе їх прихистити у безпечному місці, в іншій країні, знайшлися швидко".
"Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів".
Деталі: За першої можливості гуманітарним коридором 71 дитину, позбавлену батьківського піклування, вивезли зі спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій у місті Суми.
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Дітей евакуювали за кордон.