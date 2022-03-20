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71 малыша эвакуировали за границу из детдома в Сумах

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 01:36
фото: facebook Живицкого

71 ребенка специализированного дома ребенка Сумы эвакуировали в другую страну.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Почти две недели мы хоронили этих малышей в бобмохранилищах.

Те, кто сможет их приютить в безопасном месте, в другой стране, нашлись быстро.

"Это дети, у которых нет родителей (по разным причинам) и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей".

Детали: При первой возможности гуманитарным коридором 71 ребенка, лишенного родительской опеки, вывезли из специализированного дома ребенка из зоны боевых действий в городе Сумы.

Дети были эвакуированы за границу.

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Темы: Сумыэвакуациядетивойна
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