71 малыша эвакуировали за границу из детдома в Сумах
Воскресенье, 20 марта 2022, 00:36
71 ребенка специализированного дома ребенка Сумы эвакуировали в другую страну.
Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Почти две недели мы хоронили этих малышей в бобмохранилищах.
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Те, кто сможет их приютить в безопасном месте, в другой стране, нашлись быстро.
"Это дети, у которых нет родителей (по разным причинам) и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей".
Детали: При первой возможности гуманитарным коридором 71 ребенка, лишенного родительской опеки, вывезли из специализированного дома ребенка из зоны боевых действий в городе Сумы.
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Дети были эвакуированы за границу.