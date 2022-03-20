Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Багамські банки зберігають 3 млрд доларів російського походження

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 01:51
ФОТО: GETTY

Фінансові установи Багамських островів зберігають активи на суму близько 3 млрд доларів, власники яких пов'язані з Росією.

Джерело: Reuters з посиланням на багамський Центральний банк

Дослівно: "Центральний банк виявив депозити на суму 420 млн  доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 млрд  доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" у багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів".

Деталі: Не зазначається, яка частина цих активів належить росіянам, які перебувають під санкціями.

Уточнюється, що ця сума не включає будь-які російські активи, які можуть зберігатися у багамських банках, які обслуговують місцеве населення.

Багами засудили вторгнення Росії в Україну, і 12 березня наказали припинити всі операції з російськими організаціями, на які Захід наклав санкції.

Теми: Росіяекономіка
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України

Зеленський назвав країни, що голосують за і проти України в ЄС, та жорстко присоромив Орбана

ВіДЕОЗеленський: Росія влаштувала в Україні бійню, як це робили нацисти

оновленоРосіяни атакували ракетами військову частину на околиці Дніпра

Екскомандувач сил НАТО в Європі: Путін може завдати ядерного удару по Польщі

Шойгу не було на засіданні РБ РФ – його просто вмонтували – РосЗМІ

Усі новини...
Росія
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
ЗСУ знищили 11 повітряних цілей росіян — зокрема сім літаків
У Росії оштрафували за плакат "Фашизм не пройде": ображає збройні сил РФ
Останні новини
07:21
До 60% російських ракет в Україні промазують – Reuters
07:17
В американському зоопарку помер тигр Путін
07:06
Шольц відкинув "валютну" вимогу Путіна
06:49
Зведення штабу: ворог втратив понад 200 осіб, ЗСУ знищили 12 російських танків
06:33
МЗС скоротило персонал посольства Білорусі в Україні до 5 осіб
06:30
Вперше за 30 років Франція розгорнула одразу три атомні підводні човни
06:27
Байден планує зустрітися з українськими біженцями в Польщі
05:37
ЄС виступив з вимогою до Росії припинити війну проти України
05:11
ЄС зобов’язався допомогти Україні у відновленні і створює для цього спеціальний фонд
04:35
Графік евакуаційних потягів на 25 березня
Усі новини...