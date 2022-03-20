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Багамские банки хранят 3 млрд долларов российского происхождения

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 00:51
Багамские банки хранят 3 млрд долларов российского происхождения
ФОТО: GETTY

Финансовые учреждения Багамских островов хранят активы на сумму около 3 млрд долларов, собственники которых связаны с Россией.

Источник: Reuters со ссылкой на Багамский Центральный банк

Дословно: "Центральный банк обнаружил депозиты на сумму 420 млн долларов и депозитарные или трастовые активы на сумму 2,5 млрд долларов "с конечными бенефициарными собственниками из России или связанными с ней" в багамских финансовых учреждениях, имеющих лицензию на обслуживание иностранных клиентов".

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Детали: Не указывается, какая часть этих активов принадлежит находящимся под санкциями россиянам.

Уточняется, что эта сумма не включает какие-либо российские активы, которые могут храниться в багамских банках, обслуживающих местное население.

Багамы осудили вторжение России в Украину, и 12 марта приказали прекратить все операции с российскими организациями, на которые Запад наложил санкции.

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Темы: Росcияэкономика
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