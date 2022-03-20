США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400

Сполучені Штати неофіційно проконсультувалися із Туреччиною щодо можливості передачі Анкарою Україні російських протиповітряних систем С-400.

Джерело: Reuters.

Деталі: Як пише видання, впродовж останнього майже місяця після вторгнення Росії в Україну, американські чиновники обговорювали цю пропозицію зі своїми турецькими колегами. Зокрема, ця тема коротко порушувалась під час візиту заступниці держсекретаря Венді Шерман до Туреччини на початку місяця.

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Однак жодних конкретних рис ці розмови не отримали.

За даними співрозмовників видання, Туреччина наврядчи готова на такий крок і з чисто технічної сторони, і з політичної, адже це зіпсує стосунки з Москвою.

Офіційно турецька влада не коментувала пропозицію передачі Україні систем С-400.

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Чому це важливо: Україна переживає різку потребу в сучасних і потужних ситемах протиповітряної оборони, аби могти збивати російські штурмовики та бомбардувальники, які атакують українські міста.

Що було раніше: Російські системи ППО С-400 від самої поставки їх у 2019 році були точкою напруги між Анкарою та Вашингтоном. США неодноразово просили Туреччину позбутись російських ракет.

Якби Анкара віддала їх Україні, то це могло б зняти напругу між двома партнерами по НАТО.