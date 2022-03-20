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США "прощупують", чи не віддасть Туреччинна Україні системи ППО С-400

Неділя, 20 березня 2022, 02:13

Сполучені Штати неофіційно проконсультувалися із Туреччиною щодо можливості передачі Анкарою Україні російських протиповітряних систем С-400.

Джерело: Reuters.

Деталі: Як пише видання, впродовж останнього майже місяця після вторгнення Росії в Україну, американські чиновники обговорювали цю пропозицію зі своїми турецькими колегами. Зокрема, ця тема коротко порушувалась під час візиту заступниці держсекретаря Венді Шерман до Туреччини на початку місяця.

Однак жодних конкретних рис ці розмови не отримали. 

За даними співрозмовників видання, Туреччина наврядчи готова на такий крок і з чисто технічної сторони, і з політичної, адже це зіпсує стосунки з Москвою.

Офіційно турецька влада не коментувала пропозицію передачі Україні систем С-400.

Чому це важливо: Україна переживає різку потребу в сучасних і потужних ситемах протиповітряної оборони, аби могти збивати російські штурмовики та бомбардувальники, які атакують українські міста.

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Що було раніше: Російські системи ППО С-400 від самої поставки їх у 2019 році були точкою напруги між Анкарою та Вашингтоном. США неодноразово просили Туреччину позбутись російських ракет.

Якби Анкара віддала їх Україні, то це могло б зняти напругу між двома партнерами по НАТО.

Теми: СШАТуреччинавійна
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