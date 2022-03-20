США "прощупывают", не отдаст ли Турция Украине системы ПВО С-400

Соединенные Штаты неофициально проконсультировались с Турцией о возможности передачи Анкарой Украине российских противовоздушных систем С-400.

Источник: Reuters.

Детали: Как пишет издание, за последний месяц после вторжения России в Украину, американские чиновники обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами. В частности, эта тема кратко поднималась во время визита замгоссекретаря Венди Шермана в Турцию в начале месяца.

Однако никакие конкретные черты эти разговоры не обрели.

По данным собеседников издания, Турция вряд ли готова на такой шаг и с чисто технической стороны, и с политической, поскольку это испортит отношения с Москвой.

Официально турецкие власти не комментировали предложение передачи Украине систем С-400.

Почему это важно: Украина переживает острую потребность в современных и мощных сайтах противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские штурмовики и бомбардировщики, атакующие украинские города.

Что было раньше: российские системы ПВО С-400 от самой поставки в 2019 году были точкой напряжения между Анкарой и Вашингтоном. США неоднократно просили Турцию избавиться от российских ракет.

Если бы Анкара отдала их Украине, это могло бы снять напряжение между двумя партнерами по НАТО.