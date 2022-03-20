На Запоріжжі росіяни зупинили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя

Російські окупанти зупинили колону автобусів, що їхали для евакуації мешканців Маріуполя.

Джерело: Бердянська міська рада у FB

Деталі: Колона їхала до Бердянська із Запоріжжя і була зупинена перед селом Азовське Бердянської ОТГ за три кілометри від міста.

Колону не пускають у місто та не дають переночувати водіям, які виїхали із Запоріжжя об 11 ранку.

Як зазначається, відтак всі раніше озвучені плани евакуації залишаються під питанням.