На Запоріжжі росіяни зупинили автобуси для евакуації мешканців Маріуполя
Неділя, 20 березня 2022, 01:15
Російські окупанти зупинили колону автобусів, що їхали для евакуації мешканців Маріуполя.
Джерело: Бердянська міська рада у FB
Деталі: Колона їхала до Бердянська із Запоріжжя і була зупинена перед селом Азовське Бердянської ОТГ за три кілометри від міста.
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Колону не пускають у місто та не дають переночувати водіям, які виїхали із Запоріжжя об 11 ранку.
Як зазначається, відтак всі раніше озвучені плани евакуації залишаються під питанням.