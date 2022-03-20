На Запорожье россияне остановили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя
Воскресенье, 20 марта 2022, 01:15
Российские оккупанты остановили колонну автобусов, ехавших для эвакуации жителей Мариуполя.
Источник: Бердянский городской совет в FB
Детали: Колонна ехала в Бердянск из Запорожья и была остановлена перед селом Азовское Бердянской ОТГ в трех километрах от города.
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Колонну не пускают в город и не дают переночевать водителям, выехавшим из Запорожья в 11 утра.
Как отмечается, все ранее озвученные планы эвакуации остаются под вопросом.