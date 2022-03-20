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На Запорожье россияне остановили автобусы для эвакуации жителей Мариуполя

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 02:15

Российские оккупанты остановили колонну автобусов, ехавших для эвакуации жителей Мариуполя.

Источник: Бердянский городской совет в FB

Детали: Колонна ехала в Бердянск из Запорожья и была остановлена перед селом Азовское Бердянской ОТГ в трех километрах от города.

Колонну не пускают в город и не дают переночевать водителям, выехавшим из Запорожья в 11 утра.

Как отмечается, все ранее озвученные планы эвакуации остаются под вопросом.

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Темы: ЗапорожьеэвакуацияРосcия
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