Ми вас знайдемо і покараємо – глава Сумщини коригувальникам ворожого вогню
Голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький повідомив, що відбуваються постійні обстріли передмість і міста Суми, де працюють коригувальники ворожого вогню.
Джерело: відеозвернення Живицького
Деталі: Живицький розповів, що ввечері 19 березня відбулися обстріли одного з населених пунктів на межі з містом Суми.
За його інформацією, було потрапляння градів у житлові будинки. Наразі цю інформацію перевіряють.
А загалом відбуваються постійні артилерійські обстріли передмість і міста Суми з південної частини.
Пряма мова: "Щодо сьогоднішнього дня (19 березня – ред.) – до 4 години ранку продовжувалися обстріли міста Суми – де вже є набиті точки.
Ми розуміємо, що там працюють коригувальники… Ми обов’язково вас знайдемо, ви обов’язково понесете покарання за те зло, яке ви несете, допомагаючи чи працюючи на російську армію.
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Це можуть бути і росіяни, і українці, які працюють коригувальниками… Повірте, ми обов’язково вас знайдемо".
Більше деталей: Живицький також повідомив, що продовжуються провокації з боку громадян РФ.
Зокрема, в Краснопільську громаду була завезена начебто гуманітарна допомога, вона пропонувалася мешканцям Сумської області у населених пунктах, які контролює російська армія.
"Але українці відмовляються від будь-яких подачок, будь-чого, що привозять росіяни, які спочатку грабують будинки… а потім привозять якісь продукти, і хочуть, щоб їх брали з рук російських військових…
Люди відмовляються і будуть відмовлятися", – зазначив Живицький.