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Ми вас знайдемо і покараємо – глава Сумщини коригувальникам ворожого вогню

Ольга Глущенко Неділя, 20 березня 2022, 01:29
Ми вас знайдемо і покараємо – глава Сумщини коригувальникам ворожого вогню
ДМИТРО ЖИВИЦЬКИЙ, FACEBOOK

Голова Сумської ОДА/ОВА Дмитро Живицький повідомив, що відбуваються постійні обстріли передмість і міста Суми, де працюють коригувальники ворожого вогню.

Джерело: відеозвернення Живицького

Деталі: Живицький розповів, що ввечері 19 березня відбулися обстріли одного з населених пунктів на межі з містом Суми.

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За його інформацією, було потрапляння градів у житлові будинки. Наразі цю інформацію перевіряють.

А загалом відбуваються постійні артилерійські обстріли передмість і міста Суми з південної частини.

Пряма мова: "Щодо сьогоднішнього дня (19 березня – ред.) – до 4 години ранку продовжувалися обстріли міста Суми – де вже є набиті точки.

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Ми розуміємо, що там працюють коригувальники… Ми обов’язково вас знайдемо, ви обов’язково понесете покарання за те зло, яке ви несете, допомагаючи чи працюючи на російську армію.

Це можуть бути і росіяни, і українці, які працюють коригувальниками… Повірте, ми обов’язково вас знайдемо".

Більше деталей: Живицький також повідомив, що продовжуються провокації з боку громадян РФ.

Зокрема, в Краснопільську громаду була завезена начебто гуманітарна допомога, вона пропонувалася мешканцям Сумської області у населених пунктах, які контролює російська армія.

"Але українці відмовляються від будь-яких подачок, будь-чого, що привозять росіяни, які спочатку грабують будинки… а потім привозять якісь продукти, і хочуть, щоб їх брали з рук російських військових…

Люди відмовляються і будуть відмовлятися", – зазначив Живицький.

Теми: Сумська областьвійна
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