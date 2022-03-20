Мы вас найдем и накажем – глава Сумщины корректировщикам вражеского огня

Глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что происходят постоянные обстрелы пригородов и города Сумы, где работают корректировщики вражеского огня.

Источник: видеообращение Живицкого

Детали: Живицкий рассказал, что вечером 19 марта произошли обстрелы одного из населенных пунктов на границе с городом Сумы.

По его информации, было попадание градов в жилые дома. В настоящее время эту информацию проверяют.

В целом же происходят постоянные артиллерийские обстрелы пригородов и города Сумы с южной части.

Прямая речь: "По сегодняшнему дню (19 марта – ред.) – до 4 часов утра продолжались обстрелы города Сумы – где уже есть набитые точки.

Мы понимаем, что там работают корректировщики… Мы обязательно вас найдем, вы обязательно понесете наказание за зло, которое вы несете, помогая или работая на российскую армию.

Это могут быть и россияне, и украинцы, работающие корректировщиками… Поверьте, мы обязательно вас найдем".

Больше деталей: Живицкий также сообщил, что продолжаются провокации со стороны граждан РФ.

В частности, в Краснопольскую общину была ввезена будто бы гуманитарная помощь, она предлагалась жителям Сумской области в населенных пунктах, контролируемых российской армией.

"Но украинцы отказываются от каких-либо подачек, чего-либо, что привозят россияне, которые сначала грабят дома… а потом привозят какие-то продукты, и хотят, чтобы их брали из рук российских военных…"

Люди отказываются и будут отказываться", – отметил Живицкий.