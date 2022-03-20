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Мы вас найдем и накажем – глава Сумщины корректировщикам вражеского огня

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 02:29

Глава Сумской ОГА/ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что происходят постоянные обстрелы пригородов и города Сумы, где работают корректировщики вражеского огня.

Источник: видеообращение Живицкого

Детали: Живицкий рассказал, что вечером 19 марта произошли обстрелы одного из населенных пунктов на границе с городом Сумы.

По его информации, было попадание градов в жилые дома. В настоящее время эту информацию проверяют.

В целом же происходят постоянные артиллерийские обстрелы пригородов и города Сумы с южной части.

Прямая речь: "По сегодняшнему дню (19 марта – ред.) – до 4 часов утра продолжались обстрелы города Сумы – где уже есть набитые точки.

Мы понимаем, что там работают корректировщики… Мы обязательно вас найдем, вы обязательно понесете наказание за зло, которое вы несете, помогая или работая на российскую армию.

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Это могут быть и россияне, и украинцы, работающие корректировщиками… Поверьте, мы обязательно вас найдем".

Больше деталей: Живицкий также сообщил, что продолжаются провокации со стороны граждан РФ.

В частности, в Краснопольскую общину была ввезена будто бы гуманитарная помощь, она предлагалась жителям Сумской области в населенных пунктах, контролируемых российской армией.

"Но украинцы отказываются от каких-либо подачек, чего-либо, что привозят россияне, которые сначала грабят дома… а потом привозят какие-то продукты, и хотят, чтобы их брали из рук российских военных…"

Люди отказываются и будут отказываться", – отметил Живицкий.

Темы: Сумская областьвойна
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