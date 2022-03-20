Зеленський: Чорнобаївка увійде в історію воєн

Село Чорнобаївка на Херсонщині, де ЗСУ 6 разів розбили ворожу техніку, увійде в історію воєн.

Джерело: президент Володимир Зеленський у TG

Пряма мова: "Українська Чорнобаївка увійде в історію воєн. Це місце, де російські військові і їхні командири показали себе повністю такими якими вони є - бездарними, здатними просто здати своїх людей на забій.

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6 разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. 6 разів, і вони все одно приходять туди".

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