Зеленский: Чернобаевка войдет в историю войн

Село Чернобаевка в Херсонской области, где ВСУ 6 раз разбили вражескую технику, войдет в историю войн.

Источник: президент Владимир Зеленский в TG

Прямая речь: "Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью такими, какие они являются - бездарными, способными просто сдать своих людей на убой.

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6 раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. 6 раз, и они все равно приходят туда".

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