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Зеленский: Чернобаевка войдет в историю войн

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 02:30
ФОТО: GETTY

Село Чернобаевка в Херсонской области, где ВСУ 6 раз разбили вражескую технику, войдет в историю войн.

Источник: президент Владимир Зеленский в TG

Прямая речь: "Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью такими, какие они являются - бездарными, способными просто сдать своих людей на убой.

6 раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. 6 раз, и они все равно приходят туда".

Знать больше: "Увидеть Чернобаевку и умереть": реакция украинцев на поражение оккупантов

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Темы: Херсонская областьЗеленскийвойна
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