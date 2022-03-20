"Передній край оборони завалений трупами російських солдатів" – Зеленський
Неділя, 20 березня 2022, 02:42
Президент Володимир Зеленський повідомив, що передній край оборони України "завалений трупами російських солдатів".
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "У місцях особливо жорстоких боїв передній край нашої оборони просто завалений трупами російських солдатів.
І ці трупи, ці тіла ніхто не забирає.
По них женуть у наступ нові частини, якісь резерви, які командування російських військ збирає, де тільки може.
Ми розуміємо, що Росія має просто бездонний людський ресурс і досить багато техніки, ракет, авіабомб…
Але я хочу запитати у громадян Росії: що з вами зробили за ці роки, що ви перестали помічати ваші втрати?..
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А жертв буде лише більше, доки триває ця війна".