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"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 01:42
Передний край обороны завален трупами российских солдат – Зеленский
Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что передний край обороны Украины "завален трупами российских солдат".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат.

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И эти трупы, эти тела никто не забирает.

По ним гонят в наступление новые части, какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может.

Мы понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб…

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Но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери?..

А жертв будет только больше, пока продолжается эта война".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
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