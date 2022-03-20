"Передний край обороны завален трупами российских солдат" – Зеленский
Воскресенье, 20 марта 2022, 01:42
Президент Владимир Зеленский сообщил, что передний край обороны Украины "завален трупами российских солдат".
Источник: видеообращение Зеленского
Прямая речь: "В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат.
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И эти трупы, эти тела никто не забирает.
По ним гонят в наступление новые части, какие-то резервы, которые командование российских войск собирает, где только может.
Мы понимаем, что у России есть просто бездонный человеческий ресурс и достаточно много техники, ракет, авиабомб…
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Но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать ваши потери?..
А жертв будет только больше, пока продолжается эта война".