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Австралія заборонила продавати Росії глинозем та алюмінієву руду

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 02:45
Австралія заборонила продавати Росії глинозем та алюмінієву руду
ФОТО: GETTY

Австралія заборонила продаж глинозему та алюмінієвої руди до Росії.

Джерело: The Guardian

Деталі: Цей крок спрямований на те, щоб обмежити можливості Росії з виробництва алюмінію,  найважливішого компонента зброї та боєприпасів. Росія отримує від Австралії 20% своїх потреб у глиноземі.

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Санкції імовірно торкнуться австралійсько-британського концерну Rio Tinto Group, який посідає  третє місце у світовому гірничодобувному секторі.  Rio Tinto Group володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з Rusal International російського олігарха Олега Дерипаски. Rusal International є другим за величиною виробником алюмінію у світі.

Уряд Австралії також оголосив про новий великий пакет допомоги Україні - 70 тисяч тонн вугілля. Вугілля поставлятиметься компанією Whitehaven Coal. Пакет допомоги також включає додаткову екстрену гуманітарну допомогу – 30 млн доларів - та нову гуманітарну візу, яка буде тимчасово доступна для українців-біженців.  Австралія також збільшила свою військову допомогу Україні на 21 млн доларів – відтак загальне військове фінансування становить 91 млн доларів. Нова допомога включатиме "додаткові матеріали із запасів Сил оборони Австралії".

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Теми: АвстраліяРосія
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