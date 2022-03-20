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Австралия запретила продавать России глинозем и алюминиевую руду

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 02:45
Австралия запретила продавать России глинозем и алюминиевую руду
ФОТО: GETTY

Австралия запретила продажу глинозема и алюминиевой руды в Россию.

Источник: The Guardian

Детали: Этот шаг направлен на то, чтобы ограничить возможности России по производству алюминия, важнейшего компонента оружия и боеприпасов. Россия получает от Австралии 20% своих потребностей в глиноземе.

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Правительство заявило, что страна будет искать новые рынки.

Санкции предположительно коснутся австралийско-британского концерна Rio Tinto Group, занимающего третье место в мировом горнодобывающем секторе. Rio Tinto Group владеет 80% акций Queensland Alumina в совместном предприятии с Rusal International российского олигарха Олега Дерипаски. Rusal International является вторым по величине производителем алюминия в мире.

Правительство Австралии также объявило о новом крупном пакете помощи Украине - 70 тысяч тонн угля. Уголь будет поставляться Whitehaven Coal. Пакет помощи также включает дополнительную экстренную гуманитарную помощь – 30 млн долларов – и новую гуманитарную визу, которая будет временно доступна для украинцев-беженцев. Австралия также увеличила свою военную помощь Украине на 21 млн долларов – таким образом общее военное финансирование составляет 91 млн долларов. Новая помощь будет включать   "дополнительные материалы из запасов Сил обороны Австралии".

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Темы: АвстралияРосcия
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