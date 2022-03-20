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Японія вимагає від Індії чіткої реакції на розв'язану Росією війну в Україні

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 03:45

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав своєму індійському колезі Нарендрі Моді, що вторгнення Росії в Україну похитнуло "основу міжнародного порядку", і вимагає від Індії чіткої відповіді на це.

Джерело: Reuters

Деталі: Індія та Японія є учасниками Чотирьохстороннього діалогу з питань безпеки (QUAD), безпекової структури безпеки, до якої також входять Штати та Австралія, але Індія є єдиним членом QUAD, яка не засудила вторгнення.

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Кісіда після зустрічі з Моді сказав, що "будь-яка одностороння зміна статус-кво силою не може бути прощена в жодному регіоні, і необхідно шукати мирне вирішення суперечок на основі міжнародного права".

Моді утримався від прямих коментарів щодо України, але зазначив, що геополітичні інциденти "становлять нові проблеми".

Нагадаємо: Індія утрималася від голосування за резолюцію Генасамблеї ООН, за якою Росія має вивести війська з України.

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Теми: ЯпоніяІндія
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