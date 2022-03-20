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Япония требует от Индии четкой реакции на развязанную Россией войну в Украине

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 04:45

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал своему индийскому коллеге Нарендре Моде, что вторжение России в Украину пошатнуло "основу международного порядка", и требует от Индии четкого ответа на это.

Источник: Reuters

Детали: Индия и Япония являются участниками Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD), структуры безопасности, в которую также входят Штаты и Австралия, но Индия является единственным членом QUAD, которая не осудила вторжение.

Кисида после встречи с Моди сказал, что "любое одностороннее изменение статус-кво силой не может быть прощено ни в одном регионе, и необходимо искать мирное разрешение споров на основе международного права".

Моди воздержался от прямых комментариев насчет  Украины, но отметил, что геополитические инциденты "представляют новые проблемы".

Напомним: Индия воздержалась от голосования за резолюцию Генассамблеи ООН, по которой Россия должна вывести войска из Украины.

Темы: ЯпонияИндия
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