Після значних втрат на війні в Україні "кадировців" відправили в Чечню – ЗМІ

Чеченських військових російської армії, так званих "кадировців", після втрати сотень бійців на війні в Україні відправили в Чечню.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на контррозвідку СБУ

Деталі: За час перебування в Україні чеченські військові російської армії (також відомі як "кадировці" за іменем очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова) втратили сотні бійців і 13 березня повернулися у Грозний.

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У контррозвідці СБУ розповіли про втрати "кадировців" в Україні, назвали імена командирів чеченських підрозділів Росгвардії, які засвітилися неподалік Києва, а також розповіли деталі їхньої участі у російському вторгненні.

Провладні російські телеграм-канали 13 березня опублікували відео з військової наради, що проходить у підвальному приміщенні, в якій бере участь голова регіону РФ Чечні Рамзан Кадиров.

Стверджувалося, що запис зроблено на території України – за кілька кілометрів від Києва. Критики Кадирова назвала цю інформацію черговим піаром на темі війни. У контррозвідці СБУ повідомили, що Кадиров в Україні не перебував, а 13 березня – це саме той день, коли угруповання "кадировців" вивели з Київської області у Білорусь і далі в Чечню.

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Повідомлення про участь чеченських військовослужбовців у вторгненні Росії в Україну почали надходити з перших днів війни.

26 лютого у мережі з'явилося відео, на якому ймовірні військовослужбовці з Чечні вивішують російський прапор на будівлі військової частини в Гостомелі – це селище розташоване за 50 кілометрів на північний захід від української столиці.

На записі один із бійців, звертаючись до Рамзана Кадирова, заявляє, що його загін відбив три атаки української армії та захопив об'єкт.

Збройні сили України визнали справжність відео, однак заявили, що "кадировці" увійшли на територію вже порожньої частини – боїв за неї не було.

27 лютого стало відомо, що в ході вторгнення до України загинув командир 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв. Це, за повідомленнями, підтвердив взятий у полон боєць цього підрозділу.

"26 лютого на українську землю в районі гостомельського аеропорту при спробі десантної операції спробували зайти 450 "кадировців". Не вийшло. Частина все ж змогла висадитися з одного з літаків і була обстріляна прямо на злітній смузі. Загальні втрати бійців Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень бійців", – стверджує співрозмовник у контррозвідці СБУ.

27 лютого у мережу потрапило відео величезної колони "кадирівців", у підписі до якого зазначалося, що воно зняте у місцевості, що розташована північніше від Києва. Майже тоді ж у соціальних мережах був опублікований ролик, ймовірно, з селища Буча. На записі місцевий житель демонструє знищену колону військової техніки та каже: "Це кадировці".

Рамзан Кадиров спочатку заперечував втрати серед своїх бійців та 28 лютого у своєму телеграм-каналі все ж визнав загибель двох військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена: "Серед уродженців Чеченської республіки вже є, на жаль, втрати. Двоє померли, ще шестеро отримали поранення різного ступеня".

Як стверджують у контррозвідці СБУ, 4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув зведений загін Росії з числа військ національної гвардії Чеченської республіки, загалом близько 1200 осіб. До його складу увійшли військові батальйону "Север" (командувач Магомед Тушаєв, загинув), "Юг" (Хусейн Межидов) та ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бісаєв).

Керував цим угрупованням Даніїл Мартинов, помічник Рамзана Кадирова по силовому блоку. Він має досвід у спецназі ФСБ, соратником глави Чечні став у 2017 році. У мережі є спільне фото Мартинова з Тушаєвим із підписом на автомобілі "на Київ".

Свій табір "кадировці" облаштували у лісі під Бородянкою. Як стверджують в СБУ, однієї ночі в таборі було підірвано боєкомплект, частина бійців загинули.

"З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що "кошмарили" місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж", – стверджує наш співрозмовник у контррозвідці СБУ.

Зрештою, за даними контррозвідки СБУ, 13 березня "кадировців" вивели з території Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Водночас Рамзан Кадиров днями заявив, що відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.