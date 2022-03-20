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После значительных потерь на войне в Украину "кадыровцев" отправили в Чечню – СМИ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 06:56
фото: Радио Свобода

Чеченских военных российской армии, так называемых "кадыровцев", после потери сотен бойцов на войне в Украину отправили в Чечню.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на контрразведку СБУ

Детали: За время пребывания в Украине чеченские военные российской армии (также известные как "кадыровцы" по имени главы Чеченской республики Рамзана Кадырова) потеряли сотни бойцов и 13 марта вернулись в Грозный.

В контрразведке СБУ рассказали о потерях "кадыровцев" в Украине, назвали имена командиров чеченских подразделений Росгвардии, которые засветились недалеко от Киева, а также рассказали детали их участия в российском вторжении.

Провластные российские телеграмм-каналы 13 марта опубликовали видео с военного совещания, проходящего в подвальном помещении, в котором участвует глава региона РФ Чечни Рамзан Кадыров.

Утверждалось, что запись сделана на территории Украины – в нескольких километрах от Киева. Критики Кадырова назвала эту информацию очередным пиаром по теме войны. В контрразведке СБУ сообщили, что Кадыров в Украине не находился, а 13 марта – это именно тот день, когда группировку "кадыровцев" вывели из Киевской области в Беларусь и дальше в Чечню.

Сообщения об участии чеченских военнослужащих во вторжении России в Украину начали поступать с первых дней войны.

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26 февраля в сети появилось видео, на котором вероятные военнослужащие из Чечни вывешивают российский флаг на здании воинской части в Гостомеле – этот поселок расположен в 50 километрах к северо-западу от украинской столицы.

На записи один из бойцов, обращаясь к Рамзану Кадырову, заявляет, что его отряд отразил три атаки украинской армии и захватил объект.

 

Вооруженные силы Украины признали подлинность видео, однако заявили, что "кадыровцы" вошли на территорию уже пустой части – боев за нее не было.

27 февраля стало известно, что в ходе вторжения в Украину погиб командир 141 моторизированного полка Росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев. Это, по сообщениям, подтвердил плененный боец этого подразделения.

"26 февраля на украинскую землю в районе гостомельского аэропорта при попытке десантной операции попытались зайти 450 "кадыровцев". Не получилось. Часть все же смогла высадиться из одного из самолетов и была обстреляна прямо на взлетной полосе. Общие потери бойцов Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен бойцов", – утверждает собеседник в контрразведке СБУ.

27 февраля в сеть попало видео огромной колонны "кадыровцев", в подписи которой указывалось, что оно снято в местности, расположенной севернее Киева. Почти тогда же в социальных сетях был опубликован ролик, вероятно, из селения Буча. На записи местный житель демонстрирует уничтоженную колонну военной техники и говорит: "Это кадыровцы".

Рамзан Кадыров сначала отрицал потери среди своих бойцов и 28 февраля в своем телеграмм-канале все же признал гибель двух военнослужащих из Чечни, но не сообщил их имена: "Среди уроженцев Чеченской республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерли, еще шестеро получили ранения разной степени".

Как утверждают в контрразведке СБУ, 4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл возведенный отряд России из числа войск национальной гвардии Чеченской республики, около 1200 человек. В его состав вошли военные батальона "Север" (командующий Магомед Тушаев, погиб), "Юг" (Хусейн Межидов) и ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев).

Руководил этой группировкой Даниил Мартынов, помощник Рамзана Кадырова по силовому блоку. У него опыт в спецназе ФСБ, соратником главы Чечни стал в 2017 году. В сети есть общая фотография Мартынова с Тушаевым с подписью на автомобиле "на Киев".

 

Свой лагерь "кадыровцы" обустроили в лесу под Бородянкой. Как утверждают в СБУ, однажды ночью в лагере был взорван боекомплект, часть бойцов погибли.

"С тех пор они начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп. Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютижа. Параллельно снимая разнообразные видео для соцсетей", – утверждает наш собеседник в контрразведке СБУ.

 

В конце концов, по данным контрразведки СБУ, 13 марта "кадыровцев" вывели из территории Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. В то же время Рамзан Кадыров на днях заявил, что отправляет в Украину еще тысячу своих бойцов.

Темы: войнаРосcияразведкаСБУ
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