Під обстрілами у Рубіжному та Сєвєродонецьку загинули двоє дітей – ОВА

Під час обстрілів у Рубіжному та Сєвєродонецьку за минулу добу росіяни вбили троє людей, двоє з яких – діти.

Джерело: голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина)".

"24 будинки зруйнували росіяни в Рубіжному та Сєвєродонецьку за минулу добу, врятовано сімох людей".

Деталі: Загалом обстрілами російської армії протягом 19 березня в цих двох містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

Крім того, за повідомленням Гайдая, в області без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів.

Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.