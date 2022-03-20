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Під обстрілами у Рубіжному та Сєвєродонецьку загинули двоє дітей – ОВА

Ольга Глущенко Неділя, 20 березня 2022, 06:22
Під обстрілами у Рубіжному та Сєвєродонецьку загинули двоє дітей – ОВА
Пожежі в Сєвєродонецьку, фото ДСНС Луганської області

Під час обстрілів у Рубіжному та Сєвєродонецьку за минулу добу росіяни вбили троє людей, двоє з яких – діти.

Джерело: голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Під час обстрілів у Рубіжному загинуло три людини, з них двоє дітей, постраждало – двоє (одна дитина)".

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"24 будинки зруйнували росіяни в Рубіжному та Сєвєродонецьку за минулу добу, врятовано сімох людей".

Деталі: Загалом обстрілами російської армії протягом 19 березня в цих двох містах пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

І з них – 12 багатоквартирних та 12 приватних житлових будинків, заклад освіти в Рубіжному, складські, господарчі споруди, об’єкти інфраструктури.

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Крім того, за повідомленням Гайдая, в області без газопостачання залишаються 23 населених пункти повністю та 7 частково, загалом близько 35 000 абонентів.

Без електропостачання – 26 населених пунктів повністю, 12 частково. Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій.

Теми: Луганська областьвійнадітиРосія
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