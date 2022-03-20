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Под обстрелами в Рубежном и Северодонецке погибли двое детей – ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 07:22
Пожары в Северодонецке, фото ГСЧС Луганской области

Во время обстрелов в Рубежном и Северодонецке за минувшие сутки россияне убили три человека, двое из которых – дети.

Источник: глава Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок)".

"24 дома разрушили россияне в Рубежном и Северодонецке за минувшие сутки, спасены семь человек".

Детали: Обстрелами российской армии в течение 19 марта в этих двух городах повреждены или разрушены около 30 объектов.

И из них – 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

Кроме того, по сообщению Гайдая, в области без газоснабжения остаются 23 населенных пункта полностью и 7 частично, всего около 35 000 абонентов.

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Без электроснабжения – 26 населенных пунктов полностью, 12 частично. Без света находятся 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций.

Темы: Луганская областьвойнадетиРосcия
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