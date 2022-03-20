Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП: Мета — зібрати в Україні 70% торішнього врожаю

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 07:45
ФОТО: GETTY

В Україні запустили програму підтримки посівної, щоб попри війну зібрати 70% торішнього врожаю.

Джерело: заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі:  Як зазначається, йдеться, зокрема, про пільгове фінансування аграріїв.

Шурма сказав, що запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах достатньо на 3-5 років.

Пряма мова: "Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: економікаОфіс президента
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки

Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення

Маріуполь: "азовці" знищили 5 вантажівок і 2 БМД окупантів

Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомоги в "миротворців РФ"

У Росії повідомили про смерть Жириновського, влада спростовує

У ЗСУ вже більше танків, ніж було на початку війни: захопили понад сотню російських

Усі новини...
економіка
"Сєвєрсталь" може першою серед компаній РФ пропустити виплату за боргом
ArcelorMittal вилучив російську сировину з виробництва сталі
Москві знову вдалося провести виплату за євробондами
Останні новини
14:02
На FB-сторінці Славутицької міськради повідомили про роботу снайперів у місті
14:02
Херсонщина: зник голова селища Нижні Сірогози
13:57
Нерухомість Медведчука варто віддати біженцям – Роман Кравець
13:49
фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки
13:47
Україна розірвала всі угоди з Росією в галузі освіти і науки
13:43
Польща, Чехія і Словенія висунули план порятунку України з 10 пунктів
13:40
Літаки "Ан" у Росії можуть зламатися через 5 місяців
13:29
Лукашенко: Білорусь може вступити у війну проти України, якщо буде агресія проти нас
13:16
Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення
13:16
США та ЄС домовилися про поставку 15 мільярдів кубів скрапленого газу
Усі новини...