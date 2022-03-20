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ОП: Мета — зібрати в Україні 70% торішнього врожаю

Анастасія КалатурНеділя, 20 березня 2022, 06:45
ОП: Мета — зібрати в Україні 70% торішнього врожаю
ФОТО: GETTY

В Україні запустили програму підтримки посівної, щоб попри війну зібрати 70% торішнього врожаю.

Джерело: заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі:  Як зазначається, йдеться, зокрема, про пільгове фінансування аграріїв.

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Шурма сказав, що запасів пшениці, олії, кукурудзи та інших базових продуктів на складах достатньо на 3-5 років.

Пряма мова: "Наша мета – зберегти врожай наступного року як мінімум на рівні 70% цього року, незважаючи на ситуацію".

Теми: економікаОфіс президента
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