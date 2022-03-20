ОП: Цель — собрать в Украине 70% прошлогоднего урожая

В Украине запустили программу поддержки посевной, чтобы, несмотря на войну, собрать 70% прошлогоднего урожая.

Источник: заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, цитируемого "Интерфакс-Украина"

Детали: Как говорится, речь идет, в частности, о льготном финансировании аграриев.

Шурма сказал, что запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет.

Прямая речь: "Наша цель – сохранить урожай в следующем году как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию".