ОП: Цель — собрать в Украине 70% прошлогоднего урожая
Воскресенье, 20 марта 2022, 07:45
В Украине запустили программу поддержки посевной, чтобы, несмотря на войну, собрать 70% прошлогоднего урожая.
Источник: заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, цитируемого "Интерфакс-Украина"
Детали: Как говорится, речь идет, в частности, о льготном финансировании аграриев.
Шурма сказал, что запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет.
Прямая речь: "Наша цель – сохранить урожай в следующем году как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию".
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