Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОП: Цель — собрать в Украине 70% прошлогоднего урожая

Анастасия КалатурВоскресенье, 20 марта 2022, 07:45
ФОТО: GETTY

В Украине запустили программу поддержки посевной, чтобы, несмотря на войну, собрать 70% прошлогоднего урожая.

Источник: заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, цитируемого "Интерфакс-Украина"

Детали: Как говорится, речь идет, в частности, о льготном финансировании аграриев.

Шурма сказал, что запасов пшеницы, растительного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3-5 лет.

Прямая речь: "Наша цель – сохранить урожай в следующем году как минимум на уровне 70% в этом году, несмотря на ситуацию".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: экономикаОфис президента
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоссийские олигархи массово распродают свои самолеты

Россия перебрасывает новых военных в Беларусь и катера в Азовское море - сводка

Мариуполь: "азовцы" уничтожили 5 грузовиков и 2 БМД оккупантов

Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помощи у "миротворцев РФ"

В России сообщили о смерти Жириновского, власти опровергают

У ВСУ уже больше танков, чем было в начале войны: захватили более сотни российских

Все новости...
экономика
"Северсталь" может первой среди компаний РФ пропустить выплату по долгу
ArcelorMittal убрал российское сырье по производству стали
Москве снова удалось произвести выплату по евробондам
Последние новости
13:57
Недвижимость Медведчука стоит отдать беженцам – Роман Кравец
13:49
фотоРоссийские олигархи массово распродают свои самолеты
13:47
Украина расторгла все соглашения с Россией в области образования и науки
13:40
Самолеты "Ан" в России могут сломаться через 5 месяцев
13:29
Лукашенко рассказал, когда Беларусь может втупить в войну против Украины
13:16
Россия перебрасывает новых военных в Беларусь и катера в Азовское море - сводка
13:16
США и ЕС договорились о поставке 15 миллиардов кубов сжиженного газа
12:54
Дуда об угрозах РФ: у нас большая страна, есть где хоронить агрессоров
12:50
опрос67% граждан считают, что в Украине нет языковой проблемы
12:46
Нідерландський виробник фарб Holland Colours не розвиватиме бізнес в Росії і Білорусі
Все новости...