Зеленський присвоїв військовим "Героя України" та вручив "Золоті зірки"

Указами президента України військовим присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка", а також нагороджено іншими орденами.

Джерело: Укази президента №148/2022 і №149/2022

Деталі: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" президент постановив присвоїти "звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":

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ЛАБУНСЬКОМУ Олександру Миколайовичу – старшому солдату (посмертно)

НІКОНОВУ Миколі Артуровичу – капітану 2 рангу (посмертно)

НОРОВУ Андрію Олексійовичу – капітану (посмертно)

РУСНИКУ Роману Васильовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

СТУПНИЦЬКІЙ Катерині Вікторівні – сержанту (посмертно)

ТАРАБАЛЦІ Степану Івановичу – майору (посмертно)

УСОВУ Павлу Віталійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

ХОМЕНКУ Андрію Вікторовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"

БАРАНЮКУ Володимиру Анатолійовичу – полковнику

ДАРМОГРАЮ Роману Анатолійовичу – майору

ЛУЦЕНКУ Олександру Дмитровичу – полковнику

ПРОКОПЕНКУ Денису Геннадійовичу – майору.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Наступним указом президент відзначив військових державними нагородами України, зокрема:

орденом Богдана Хмельницького І ступеня

БАРАНОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника

ЗЕНЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — полковника

КРАВЧЕНКА Володимира Анатолійовича — генерал-лейтенанта

орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВІДЕО ДНЯ

МОСКАЛЬОВА Едуарда Михайловича — генерал-майора

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАСИЧА Івана Васильовича — капітана

БІЛОБРОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ГЕРИЧА Василя Івановича — старшого лейтенанта

ДАВИДЕНКА Юрія Петровича — полковника

ДОЛГОДУША Артура Олександровича — полковника

ІВАНОВА Артема Леонідовича — майора

КАВАЦЮКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта

КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника

КРАВЦОВА Олександра Юрійовича — лейтенанта

ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора

ЛІТВІНОВА Сергія Петровича — генерал-майора

НАУМЕНКА Івана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта

ПАПКУ Федора Васильовича — підполковника

ПІЧУРУ Олега Євгеновича — майора

ПУЗЬО Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта

СЕРБІНЕНКА Максима Ігоровича — підполковника

СЄРАПІОНОВА Ігоря Валерійовича — лейтенанта

СОЛОМАХУ Владислава Віталійовича — капітана

ХРЕБТОВА Максима Валерійовича — підполковника

ЧЕПІНОГУ Едуарда В’ячеславовича — старшого лейтенанта

ШКОДУ Віталія Юрійовича — капітана

орденом "За мужність" ІІ ступеня

ЗЛЕПКА Олександра Сергійовича — підполковника

КАШКОВАРА Костянтина Ігоровича — головного сержанта

КУНТИШЕВА Сергія Сергійовича (посмертно) — сержанта

САВИНСЬКОГО Андрія Васильовича — штаб-сержанта

СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата

"За мужність" ІІІ ступеня

АВРАМЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта

АЛЕЩЕНКА Арсентія Васильовича (посмертно) — матроса

БАЙКЕНИЧА Юрія Степановича — солдата

БАЛТЯНА Павла Володимировича — молодшого сержанта

БАРКОВСЬКОГО Андрія Дмитровича — старшого солдата

БІБУ Роберта Віталійовича — сержанта

БОГДАНОВА Максима Володимировича — молодшого сержанта

БОЙКА Володимира Васильовича — старшого солдата

БОРИСЮКА Костянтина Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ВАКУЛЕНКА Олексія Романовича (посмертно) — солдата

ВАСЬКІВСЬКОГО Богдана Михайловича — молодшого лейтенанта

ВАТЧАРАШВІЛІ Гіоргі — старшого солдата

ВАТЧАРАШВІЛІ Міхеілі — старшого солдата

ВОВЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ВОРОНА Вадима Васильовича — майора

ГАЙВАНЮКА Богдана Сергійовича — старшого солдата

ГОГНАДЗЕ Міхеіла — солдата

ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта

ГОРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата

ГОРНЄВА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта

ГУГУНАВУ Зазу — солдата

ГУРІНОВИЧА Романа Юрійовича — старшого солдата

ДЕМЧУКА Сергія Олексійовича — старшого солдата

ДЕРЕВЯНКА Віктора Олеговича (посмертно) — солдата

ДЕРЕВЯНКА Станіслава Станіславовича — старшого солдата

ДУЛЕПОВА Павла Євгеновича (посмертно) — старшого солдата

ЖАРАВІНА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЖЕРЕБКІНА Євгенія Віталійовича — молодшого сержанта

ЗАХАРОВА Павла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЗАХОЖОГО Олексія Андрійовича — лейтенанта

ЗЕРУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ІВАНОВА Леоніда Віталійовича — солдата

ІСАКОВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата

КАРБІВСЬКОГО Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата

КАРПЕНКА Михайла Олександровича — солдата

КІНЬШИНА Антона Сергійовича — молодшого сержанта

КЛЕЦЬКА Сергія Олексійовича — майора

КОВАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта

КОЖУХІВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата

КОЗАЧЕНКА Антона Івановича — старшого солдата

КОМПАНІЙЦЯ Євгенія Костянтиновича — старшого сержанта

КОСАРИКА Євгенія Петровича — солдата

КОТЮХА Романа Миколайовича — молодшого сержанта

КРАВЧЕНКА Микиту Дмитровича — солдата

КУШНІРА Віталія Михайловича — сержанта

КУШНІРА Сергія Павловича (посмертно) — сержанта

ЛАСКАРЖЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — старшого лейтенанта

ЛЕВЕНЦЯ Олега Петровича — солдата

ЛИЛИКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта

ЛИТВИНА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ЛУГОВОГО Олега Миколайовича — лейтенанта

ЛУПУЛЯКА Володимира Ярославовича — солдата

МАРКЕВИЧА Костянтина Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого матроса

МИХАЙЛОВСЬКОГО Віктора Івановича — сержанта

МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника

МОРОЗНЮКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МОТРУКА Івана Ігоровича — лейтенанта

МУКАНА Станіслава Леонтійовича (посмертно) — солдата

МУРАХОВСЬКОГО Олександра Михайловича — капітана медичної служби

МУСЕНЗОВОГО Миколу Леонідовича — молодшого сержанта

НАЗАРЯНА Владлена Олександровича (посмертно) — старшого матроса

НОВОСЕДЛЮКА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата

НУРМАТОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата

ОБЖЕЛЯНСЬКОГО Романа Дмитровича — сержанта

ОДАРІКА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ОЛЕХА Миколу Григоровича — старшого сержанта

ПАВЛІША Валерія Валерійовича — молодшого сержанта

ПАНИЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого сержанта

ПАШКА Василя Івановича — старшого лейтенанта

ПАЩЕНКА Наума Петровича (посмертно) — матроса

ПАЩУКА Ярослава Вікторовича — солдата

ПЕТРИШИНА Віктора Михайловича — підполковника

ПЕТРОВА Романа Михайловича — старшого сержанта

ПІВНЯ Дмитра Станіславовича — сержанта

ПОВХА Антона Дмитровича — лейтенанта

ПОЛОНСЬКОГО Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ПОШЕВКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича — майора

ПУСТОВІТА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата

РУСІТАШВІЛІ Гіоргі — солдата

РУСІТАШВІЛІ Картлоса — солдата

САБАДОША Юрія Юрійовича — головного сержанта

СВІРГУН Ольгу Анатоліївну (посмертно) — солдата

СЕМЕШКА Євгенія Володимировича — солдата

СМОЛЯНІНОВА Дмитра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СОЛОВ’Я Миколу Богдановича (посмертно) — старшого сержанта

СОЛОВЙОВА Євгена Олександровича — солдата

СОЛУКА Василя Васильовича — солдата

СОРОКОЛЕТОВА Олексія Валентиновича — старшого солдата

СТАДНІКА Андрія Андрійовича (посмертно) — сержанта

ТИМОФІЄВА Богдана Сергійовича — лейтенанта

ТЕРЕЩУКА Олександра Івановича — солдата

ТОДАВЧИЧА Володимира Володимировича — старшого солдата

ТОКМАНА Максима Олександровича (посмертно) — матроса

ТОРБУ Владислава Сергійовича — старшого солдата

ТРОСТЕНЮКА Томаша — солдата

ТРОФІМЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата

ТУРОВА Сергія Валерійовича — солдата

УНГУРЯНУ Сергія Анатолійовича — старшого солдата

УСАТОГО Андрія Григоровича — солдата

ФАНДРАЛЮКА Сергія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта

ФЕДЧЕНКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта

ФЕДЬКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса

ФИДРЮ Богдана Васильовича — солдата

ХАРЧЕНКА Рената Тагіровича — молодшого сержанта

ХУДЯКОВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта

ЦАПОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — головного сержанта

ЧАБАНА Вадима Романовича (посмертно) — солдата

ЧАЛОГО Кирила Геннадійовича — лейтенанта

ЧЕРВ’ЯКА Олександра Володимировича — солдата

ШЕВЧЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдат

ШУЛЄПОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

ЮДІНА Віталія Валерійовича — капітана

орденом Данила Галицького

ГОРБАТЮКА Володимира Дмитровича — бригадного генерала

ДОЦА Артема Валерійовича (посмертно) — майора

ЗАХАРЧУКА Олега Григоровича — полковника

КОЛЄСНІЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — підполковника

КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта

ПЕТЛЯКА Олександра Вікторовича — майора

ЯМКОВОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

медаллю "За військову службу Україні"

ДОРОШЕНКА Юрія Анатолійовича — підполковника

ЯНДУЛЬСЬКОГО Сергія Юрійовича — майора

медаллю "Захиснику Вітчизни"