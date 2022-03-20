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Зеленський присвоїв військовим "Героя України" та вручив "Золоті зірки"

Неділя, 20 березня 2022, 07:58
фото: facebook

Указами президента України військовим присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка", а також нагороджено іншими орденами.

Джерело: Укази президента №148/2022 і №149/2022

Деталі: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" президент постановив присвоїти "звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":

  • ЛАБУНСЬКОМУ Олександру Миколайовичу – старшому солдату (посмертно)
  • НІКОНОВУ Миколі Артуровичу – капітану 2 рангу (посмертно)
  • НОРОВУ Андрію Олексійовичу – капітану (посмертно)
  • РУСНИКУ Роману Васильовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • СТУПНИЦЬКІЙ Катерині Вікторівні – сержанту (посмертно)
  • ТАРАБАЛЦІ Степану Івановичу – майору (посмертно)
  • УСОВУ Павлу Віталійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • ХОМЕНКУ Андрію Вікторовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
  • Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"
  • БАРАНЮКУ Володимиру Анатолійовичу – полковнику
  • ДАРМОГРАЮ Роману Анатолійовичу – майору
  • ЛУЦЕНКУ Олександру Дмитровичу – полковнику
  • ПРОКОПЕНКУ Денису Геннадійовичу – майору.
  • Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Наступним указом президент відзначив військових державними нагородами України, зокрема:

орденом Богдана Хмельницького І ступеня

  • БАРАНОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника
  • ЗЕНЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — полковника
  • КРАВЧЕНКА Володимира Анатолійовича — генерал-лейтенанта

орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

  • МОСКАЛЬОВА Едуарда Михайловича — генерал-майора

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

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  • БАСИЧА Івана Васильовича — капітана
  • БІЛОБРОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
  • ГЕРИЧА Василя Івановича — старшого лейтенанта
  • ДАВИДЕНКА Юрія Петровича — полковника
  • ДОЛГОДУША Артура Олександровича — полковника
  • ІВАНОВА Артема Леонідовича — майора
  • КАВАЦЮКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта
  • КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника
  • КРАВЦОВА Олександра Юрійовича — лейтенанта
  • ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора
  • ЛІТВІНОВА Сергія Петровича — генерал-майора
  • НАУМЕНКА Івана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
  • ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта
  • ПАПКУ Федора Васильовича — підполковника
  • ПІЧУРУ Олега Євгеновича — майора
  • ПУЗЬО Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
  • СЕРБІНЕНКА Максима Ігоровича — підполковника
  • СЄРАПІОНОВА Ігоря Валерійовича — лейтенанта
  • СОЛОМАХУ Владислава Віталійовича — капітана
  • ХРЕБТОВА Максима Валерійовича — підполковника
  • ЧЕПІНОГУ Едуарда В’ячеславовича — старшого лейтенанта
  • ШКОДУ Віталія Юрійовича — капітана

орденом "За мужність" ІІ ступеня

  • ЗЛЕПКА Олександра Сергійовича — підполковника
  • КАШКОВАРА Костянтина Ігоровича — головного сержанта
  • КУНТИШЕВА Сергія Сергійовича (посмертно) — сержанта
  • САВИНСЬКОГО Андрія Васильовича — штаб-сержанта
  • СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата

"За мужність" ІІІ ступеня

  • АВРАМЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта
  • АЛЕЩЕНКА Арсентія Васильовича (посмертно) — матроса
  • БАЙКЕНИЧА Юрія Степановича — солдата
  • БАЛТЯНА Павла Володимировича — молодшого сержанта
  • БАРКОВСЬКОГО Андрія Дмитровича — старшого солдата
  • БІБУ Роберта Віталійовича — сержанта
  • БОГДАНОВА Максима Володимировича — молодшого сержанта
  • БОЙКА Володимира Васильовича — старшого солдата
  • БОРИСЮКА Костянтина Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ВАКУЛЕНКА Олексія Романовича (посмертно) — солдата
  • ВАСЬКІВСЬКОГО Богдана Михайловича — молодшого лейтенанта
  • ВАТЧАРАШВІЛІ Гіоргі — старшого солдата
  • ВАТЧАРАШВІЛІ Міхеілі — старшого солдата
  • ВОВЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • ВОРОНА Вадима Васильовича — майора
  • ГАЙВАНЮКА Богдана Сергійовича — старшого солдата
  • ГОГНАДЗЕ Міхеіла — солдата
  • ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта
  • ГОРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата
  • ГОРНЄВА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта
  • ГУГУНАВУ Зазу — солдата
  • ГУРІНОВИЧА Романа Юрійовича — старшого солдата
  • ДЕМЧУКА Сергія Олексійовича — старшого солдата
  • ДЕРЕВЯНКА Віктора Олеговича (посмертно) — солдата
  • ДЕРЕВЯНКА Станіслава Станіславовича — старшого солдата
  • ДУЛЕПОВА Павла Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
  • ЖАРАВІНА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • ЖЕРЕБКІНА Євгенія Віталійовича — молодшого сержанта
  • ЗАХАРОВА Павла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ЗАХОЖОГО Олексія Андрійовича — лейтенанта
  • ЗЕРУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
  • ІВАНОВА Леоніда Віталійовича — солдата
  • ІСАКОВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
  • КАРБІВСЬКОГО Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
  • КАРПЕНКА Михайла Олександровича — солдата
  • КІНЬШИНА Антона Сергійовича — молодшого сержанта
  • КЛЕЦЬКА Сергія Олексійовича — майора
  • КОВАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
  • КОЖУХІВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата
  • КОЗАЧЕНКА Антона Івановича — старшого солдата
  • КОМПАНІЙЦЯ Євгенія Костянтиновича — старшого сержанта
  • КОСАРИКА Євгенія Петровича — солдата
  • КОТЮХА Романа Миколайовича — молодшого сержанта
  • КРАВЧЕНКА Микиту Дмитровича — солдата
  • КУШНІРА Віталія Михайловича — сержанта
  • КУШНІРА Сергія Павловича (посмертно) — сержанта
  • ЛАСКАРЖЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — старшого лейтенанта
  • ЛЕВЕНЦЯ Олега Петровича — солдата
  • ЛИЛИКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
  • ЛИТВИНА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
  • ЛУГОВОГО Олега Миколайовича — лейтенанта
  • ЛУПУЛЯКА Володимира Ярославовича — солдата
  • МАРКЕВИЧА Костянтина Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
  • МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого матроса
  • МИХАЙЛОВСЬКОГО Віктора Івановича — сержанта
  • МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника
  • МОРОЗНЮКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
  • МОТРУКА Івана Ігоровича — лейтенанта
  • МУКАНА Станіслава Леонтійовича (посмертно) — солдата
  • МУРАХОВСЬКОГО Олександра Михайловича — капітана медичної служби
  • МУСЕНЗОВОГО Миколу Леонідовича — молодшого сержанта
  • НАЗАРЯНА Владлена Олександровича (посмертно) — старшого матроса
  • НОВОСЕДЛЮКА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата
  • НУРМАТОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата
  • ОБЖЕЛЯНСЬКОГО Романа Дмитровича — сержанта
  • ОДАРІКА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ОЛЕХА Миколу Григоровича — старшого сержанта
  • ПАВЛІША Валерія Валерійовича — молодшого сержанта
  • ПАНИЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого сержанта
  • ПАШКА Василя Івановича — старшого лейтенанта
  • ПАЩЕНКА Наума Петровича (посмертно) — матроса
  • ПАЩУКА Ярослава Вікторовича — солдата
  • ПЕТРИШИНА Віктора Михайловича — підполковника
  • ПЕТРОВА Романа Михайловича — старшого сержанта
  • ПІВНЯ Дмитра Станіславовича — сержанта
  • ПОВХА Антона Дмитровича — лейтенанта
  • ПОЛОНСЬКОГО Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
  • ПОШЕВКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича — майора
  • ПУСТОВІТА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
  • РУСІТАШВІЛІ Гіоргі — солдата
  • РУСІТАШВІЛІ Картлоса — солдата
  • САБАДОША Юрія Юрійовича — головного сержанта
  • СВІРГУН Ольгу Анатоліївну (посмертно) — солдата
  • СЕМЕШКА Євгенія Володимировича — солдата
  • СМОЛЯНІНОВА Дмитра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
  • СОЛОВ’Я Миколу Богдановича (посмертно) — старшого сержанта
  • СОЛОВЙОВА Євгена Олександровича — солдата
  • СОЛУКА Василя Васильовича — солдата
  • СОРОКОЛЕТОВА Олексія Валентиновича — старшого солдата
  • СТАДНІКА Андрія Андрійовича (посмертно) — сержанта
  • ТИМОФІЄВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
  • ТЕРЕЩУКА Олександра Івановича — солдата
  • ТОДАВЧИЧА Володимира Володимировича — старшого солдата
  • ТОКМАНА Максима Олександровича (посмертно) — матроса
  • ТОРБУ Владислава Сергійовича — старшого солдата
  • ТРОСТЕНЮКА Томаша — солдата
  • ТРОФІМЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
  • ТУРОВА Сергія Валерійовича — солдата
  • УНГУРЯНУ Сергія Анатолійовича — старшого солдата
  • УСАТОГО Андрія Григоровича — солдата
  • ФАНДРАЛЮКА Сергія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
  • ФЕДЧЕНКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
  • ФЕДЬКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса
  • ФИДРЮ Богдана Васильовича — солдата
  • ХАРЧЕНКА Рената Тагіровича — молодшого сержанта
  • ХУДЯКОВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта
  • ЦАПОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — головного сержанта
  • ЧАБАНА Вадима Романовича (посмертно) — солдата
  • ЧАЛОГО Кирила Геннадійовича — лейтенанта
  • ЧЕРВ’ЯКА Олександра Володимировича — солдата
  • ШЕВЧЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдат
  • ШУЛЄПОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
  • ЮДІНА Віталія Валерійовича — капітана

орденом Данила Галицького

  • ГОРБАТЮКА Володимира Дмитровича — бригадного генерала
  • ДОЦА Артема Валерійовича (посмертно) — майора
  • ЗАХАРЧУКА Олега Григоровича — полковника
  • КОЛЄСНІЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — підполковника
  • КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта
  • ПЕТЛЯКА Олександра Вікторовича — майора
  • ЯМКОВОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта

медаллю "За військову службу Україні"

  • ДОРОШЕНКА Юрія Анатолійовича — підполковника
  • ЯНДУЛЬСЬКОГО Сергія Юрійовича — майора

медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • ВАВРИКА Мар’яна Васильовича — старшого лейтенанта
  • ГЕНИКА Романа Миколайовича — старшого сержанта
  • СЕМЕНЯКА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
  • СКАКОВСЬКОГО Павла Петровича — солдата
  • СТРАТІЙЧУКА Дениса Афанасійовича — солдата
  • ТИХОНОВСЬКОГО Віктора В’ячеславовича — сержанта
  • ЧУМАКА Едуарда Олександровича — сержанта.

Теми: ЗеленськийЗбройні силинагороди
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