Зеленський присвоїв військовим "Героя України" та вручив "Золоті зірки"
Указами президента України військовим присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка", а також нагороджено іншими орденами.
Джерело: Укази президента №148/2022 і №149/2022
Деталі: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" президент постановив присвоїти "звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка":
- ЛАБУНСЬКОМУ Олександру Миколайовичу – старшому солдату (посмертно)
- НІКОНОВУ Миколі Артуровичу – капітану 2 рангу (посмертно)
- НОРОВУ Андрію Олексійовичу – капітану (посмертно)
- РУСНИКУ Роману Васильовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- СТУПНИЦЬКІЙ Катерині Вікторівні – сержанту (посмертно)
- ТАРАБАЛЦІ Степану Івановичу – майору (посмертно)
- УСОВУ Павлу Віталійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- ХОМЕНКУ Андрію Вікторовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
- Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка"
- БАРАНЮКУ Володимиру Анатолійовичу – полковнику
- ДАРМОГРАЮ Роману Анатолійовичу – майору
- ЛУЦЕНКУ Олександру Дмитровичу – полковнику
- ПРОКОПЕНКУ Денису Геннадійовичу – майору.
- Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Наступним указом президент відзначив військових державними нагородами України, зокрема:
орденом Богдана Хмельницького І ступеня
- БАРАНОВСЬКОГО Сергія Анатолійовича — полковника
- ЗЕНЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — полковника
- КРАВЧЕНКА Володимира Анатолійовича — генерал-лейтенанта
орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
- МОСКАЛЬОВА Едуарда Михайловича — генерал-майора
орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
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- БАСИЧА Івана Васильовича — капітана
- БІЛОБРОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
- ГЕРИЧА Василя Івановича — старшого лейтенанта
- ДАВИДЕНКА Юрія Петровича — полковника
- ДОЛГОДУША Артура Олександровича — полковника
- ІВАНОВА Артема Леонідовича — майора
- КАВАЦЮКА Михайла Івановича — старшого лейтенанта
- КОЛЬЦОВА Валерія Геннадійовича — полковника
- КРАВЦОВА Олександра Юрійовича — лейтенанта
- ЛИТВИНЕНКА Володимира Миколайовича (посмертно) — майора
- ЛІТВІНОВА Сергія Петровича — генерал-майора
- НАУМЕНКА Івана Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
- ОДУДА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта
- ПАПКУ Федора Васильовича — підполковника
- ПІЧУРУ Олега Євгеновича — майора
- ПУЗЬО Володимира Миколайовича — старшого лейтенанта
- СЕРБІНЕНКА Максима Ігоровича — підполковника
- СЄРАПІОНОВА Ігоря Валерійовича — лейтенанта
- СОЛОМАХУ Владислава Віталійовича — капітана
- ХРЕБТОВА Максима Валерійовича — підполковника
- ЧЕПІНОГУ Едуарда В’ячеславовича — старшого лейтенанта
- ШКОДУ Віталія Юрійовича — капітана
орденом "За мужність" ІІ ступеня
- ЗЛЕПКА Олександра Сергійовича — підполковника
- КАШКОВАРА Костянтина Ігоровича — головного сержанта
- КУНТИШЕВА Сергія Сергійовича (посмертно) — сержанта
- САВИНСЬКОГО Андрія Васильовича — штаб-сержанта
- СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата
"За мужність" ІІІ ступеня
- АВРАМЕНКА Сергія Олександровича — старшого сержанта
- АЛЕЩЕНКА Арсентія Васильовича (посмертно) — матроса
- БАЙКЕНИЧА Юрія Степановича — солдата
- БАЛТЯНА Павла Володимировича — молодшого сержанта
- БАРКОВСЬКОГО Андрія Дмитровича — старшого солдата
- БІБУ Роберта Віталійовича — сержанта
- БОГДАНОВА Максима Володимировича — молодшого сержанта
- БОЙКА Володимира Васильовича — старшого солдата
- БОРИСЮКА Костянтина Валерійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ВАКУЛЕНКА Олексія Романовича (посмертно) — солдата
- ВАСЬКІВСЬКОГО Богдана Михайловича — молодшого лейтенанта
- ВАТЧАРАШВІЛІ Гіоргі — старшого солдата
- ВАТЧАРАШВІЛІ Міхеілі — старшого солдата
- ВОВЧУКА Володимира Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- ВОРОНА Вадима Васильовича — майора
- ГАЙВАНЮКА Богдана Сергійовича — старшого солдата
- ГОГНАДЗЕ Міхеіла — солдата
- ГОНДУ Олександра Васильовича — старшого сержанта
- ГОРІНА Павла Вікторовича — старшого солдата
- ГОРНЄВА Андрія Миколайовича — штаб-сержанта
- ГУГУНАВУ Зазу — солдата
- ГУРІНОВИЧА Романа Юрійовича — старшого солдата
- ДЕМЧУКА Сергія Олексійовича — старшого солдата
- ДЕРЕВЯНКА Віктора Олеговича (посмертно) — солдата
- ДЕРЕВЯНКА Станіслава Станіславовича — старшого солдата
- ДУЛЕПОВА Павла Євгеновича (посмертно) — старшого солдата
- ЖАРАВІНА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- ЖЕРЕБКІНА Євгенія Віталійовича — молодшого сержанта
- ЗАХАРОВА Павла Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ЗАХОЖОГО Олексія Андрійовича — лейтенанта
- ЗЕРУКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
- ІВАНОВА Леоніда Віталійовича — солдата
- ІСАКОВА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
- КАРБІВСЬКОГО Юрія Леонідовича (посмертно) — старшого солдата
- КАРПЕНКА Михайла Олександровича — солдата
- КІНЬШИНА Антона Сергійовича — молодшого сержанта
- КЛЕЦЬКА Сергія Олексійовича — майора
- КОВАЛЯ Володимира Володимировича — старшого лейтенанта
- КОЖУХІВСЬКОГО Дмитра Олександровича — солдата
- КОЗАЧЕНКА Антона Івановича — старшого солдата
- КОМПАНІЙЦЯ Євгенія Костянтиновича — старшого сержанта
- КОСАРИКА Євгенія Петровича — солдата
- КОТЮХА Романа Миколайовича — молодшого сержанта
- КРАВЧЕНКА Микиту Дмитровича — солдата
- КУШНІРА Віталія Михайловича — сержанта
- КУШНІРА Сергія Павловича (посмертно) — сержанта
- ЛАСКАРЖЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — старшого лейтенанта
- ЛЕВЕНЦЯ Олега Петровича — солдата
- ЛИЛИКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта
- ЛИТВИНА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
- ЛУГОВОГО Олега Миколайовича — лейтенанта
- ЛУПУЛЯКА Володимира Ярославовича — солдата
- МАРКЕВИЧА Костянтина Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
- МЕЛЬНИКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого матроса
- МИХАЙЛОВСЬКОГО Віктора Івановича — сержанта
- МИХАЛІШИНА Павла Захаровича — підполковника
- МОРОЗНЮКА Олександра Володимировича (посмертно) — старшого солдата
- МОТРУКА Івана Ігоровича — лейтенанта
- МУКАНА Станіслава Леонтійовича (посмертно) — солдата
- МУРАХОВСЬКОГО Олександра Михайловича — капітана медичної служби
- МУСЕНЗОВОГО Миколу Леонідовича — молодшого сержанта
- НАЗАРЯНА Владлена Олександровича (посмертно) — старшого матроса
- НОВОСЕДЛЮКА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата
- НУРМАТОВА Олександра Юрійовича — старшого солдата
- ОБЖЕЛЯНСЬКОГО Романа Дмитровича — сержанта
- ОДАРІКА Сергія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ОЛЕХА Миколу Григоровича — старшого сержанта
- ПАВЛІША Валерія Валерійовича — молодшого сержанта
- ПАНИЧЕНКА Миколу Анатолійовича — старшого сержанта
- ПАШКА Василя Івановича — старшого лейтенанта
- ПАЩЕНКА Наума Петровича (посмертно) — матроса
- ПАЩУКА Ярослава Вікторовича — солдата
- ПЕТРИШИНА Віктора Михайловича — підполковника
- ПЕТРОВА Романа Михайловича — старшого сержанта
- ПІВНЯ Дмитра Станіславовича — сержанта
- ПОВХА Антона Дмитровича — лейтенанта
- ПОЛОНСЬКОГО Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
- ПОШЕВКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- ПУСТОВІТА Олександра Миколайовича — майора
- ПУСТОВІТА Олександра Михайловича (посмертно) — солдата
- РУСІТАШВІЛІ Гіоргі — солдата
- РУСІТАШВІЛІ Картлоса — солдата
- САБАДОША Юрія Юрійовича — головного сержанта
- СВІРГУН Ольгу Анатоліївну (посмертно) — солдата
- СЕМЕШКА Євгенія Володимировича — солдата
- СМОЛЯНІНОВА Дмитра Віталійовича (посмертно) — молодшого сержанта
- СОЛОВ’Я Миколу Богдановича (посмертно) — старшого сержанта
- СОЛОВЙОВА Євгена Олександровича — солдата
- СОЛУКА Василя Васильовича — солдата
- СОРОКОЛЕТОВА Олексія Валентиновича — старшого солдата
- СТАДНІКА Андрія Андрійовича (посмертно) — сержанта
- ТИМОФІЄВА Богдана Сергійовича — лейтенанта
- ТЕРЕЩУКА Олександра Івановича — солдата
- ТОДАВЧИЧА Володимира Володимировича — старшого солдата
- ТОКМАНА Максима Олександровича (посмертно) — матроса
- ТОРБУ Владислава Сергійовича — старшого солдата
- ТРОСТЕНЮКА Томаша — солдата
- ТРОФІМЕНКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
- ТУРОВА Сергія Валерійовича — солдата
- УНГУРЯНУ Сергія Анатолійовича — старшого солдата
- УСАТОГО Андрія Григоровича — солдата
- ФАНДРАЛЮКА Сергія Олеговича (посмертно) — молодшого сержанта
- ФЕДЧЕНКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта
- ФЕДЬКА Олександра Олександровича (посмертно) — старшого матроса
- ФИДРЮ Богдана Васильовича — солдата
- ХАРЧЕНКА Рената Тагіровича — молодшого сержанта
- ХУДЯКОВА Артема Сергійовича — старшого лейтенанта
- ЦАПОВСЬКОГО Дмитра Миколайовича — головного сержанта
- ЧАБАНА Вадима Романовича (посмертно) — солдата
- ЧАЛОГО Кирила Геннадійовича — лейтенанта
- ЧЕРВ’ЯКА Олександра Володимировича — солдата
- ШЕВЧЕНКА Олександра Петровича (посмертно) — солдат
- ШУЛЄПОВА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
- ЮДІНА Віталія Валерійовича — капітана
орденом Данила Галицького
- ГОРБАТЮКА Володимира Дмитровича — бригадного генерала
- ДОЦА Артема Валерійовича (посмертно) — майора
- ЗАХАРЧУКА Олега Григоровича — полковника
- КОЛЄСНІЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — підполковника
- КРИВОНОЖКА Анатолія Миколайовича — генерал-лейтенанта
- ПЕТЛЯКА Олександра Вікторовича — майора
- ЯМКОВОГО Максима Сергійовича (посмертно) — лейтенанта
медаллю "За військову службу Україні"
- ДОРОШЕНКА Юрія Анатолійовича — підполковника
- ЯНДУЛЬСЬКОГО Сергія Юрійовича — майора
медаллю "Захиснику Вітчизни"
- ВАВРИКА Мар’яна Васильовича — старшого лейтенанта
- ГЕНИКА Романа Миколайовича — старшого сержанта
- СЕМЕНЯКА Михайла Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
- СКАКОВСЬКОГО Павла Петровича — солдата
- СТРАТІЙЧУКА Дениса Афанасійовича — солдата
- ТИХОНОВСЬКОГО Віктора В’ячеславовича — сержанта
- ЧУМАКА Едуарда Олександровича — сержанта.