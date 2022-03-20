Зеленский присвоил военным "Героя Украины" и вручил "Золотые звезды"
Указами президента Украины военным присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда", а также другие награды.
Источник: Указы президента №148/2022 и №149/2022
Детали: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" президент постановил присвоить "звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":
- ЛАБУНСКОМУ Александру Николаевичу – старшему солдату (посмертно)
- НИКОНОВУ Николаю Артуровичу – капитану 2 ранга (посмертно)
- НОРОВУ Андрею Алексеевичу – капитану (посмертно)
- РУСНИКУ Роману Васильевичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- СТУПНИЦКОЙ Екатерине Викторовне – сержанту (посмертно)
- ТАРАБАЛКИ Степан Иванович – майор (посмертно)
- УСОВУ Павлу Витальевичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- ХОМЕНКО Андрею Викторовичу – старшему лейтенанту (посмертно)
- Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"
- БАРАНЮКУ Владимиру Анатольевичу – полковнику
- ДАРМОГРАЮ Роману Анатольевичу – майору
- ЛУЦЕНКО Александру Дмитриевичу – полковнику
- ПРОКОПЕНКО Денису Геннадиевичу – майору.
- Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ
Следующим указом президент отметил военных государственными наградами Украины, в частности:
орденом Богдана Хмельницкого I степени
БАРАНОВСКОГО Сергея Анатольевича - полковника
ЗЕНЧЕНКО Олега Викторовича (посмертно) - полковника
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КРАВЧЕНКО Владимира Анатольевича - генерал-лейтенанта
орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени
Москалева Эдуарда Михайловича - генерал-майора
рденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
БАСИЧА Ивана Васильевича - капитана
БЕЛОБРОВА Андрея Александровича – старшего лейтенанта
ГЕРИЧА Василия Ивановича – старшего лейтенанта
ДАВИДЕНКО Юрия Петровича - полковника
ДОЛГОДУША Артура Александровича - полковника
ИВАНОВА Артема Леонидовича - майора
КАВАЦЮКА Михаила Ивановича – старшего лейтенанта
КОЛЬЦОВА Валерия Геннадьевича - полковника
КРАВЦОВА Александра Юрьевича - лейтенанта
ЛИТВИНЕНКО Владимира Николаевича (посмертно) - майора
ЛИТВИНОВА Сергея Петровича - генерал-майора
НАУМЕНКО Ивана Андреевича (посмертно) - лейтенанта
ОДУЖЕНИЕ Вадима Николаевича — старшего лейтенанта
ПАПКУ Федора Васильевича - подполковника
ПИЧУРУ Олега Евгеньевича - майора
ПУЗЕ Владимира Николаевича - старшего лейтенанта
СЕРБИНЕНКО Максима Игоревича — подполковника
СЕРАПИОНОВА Игоря Валерьевича - лейтенанта
СОЛОМАХУ Владислава Витальевича - капитана
ХРЕБТОВА Максима Валерьевича - подполковника
ЧЕПИНОГА Эдуарда Вячеславовича – старшего лейтенанта
ВРЕД Виталия Юрьевича - капитана
орденом "За мужество" ІІ степени
ЗЛЕПКА Александра Сергеевича - подполковника
КАШКОВАРА Константина Игоревича – главного сержанта
КУНТИШЕВА Сергея Сергеевича (посмертно) - сержанта
САВИНСКОГО Андрея Васильевича - штаб-сержанта
СЕТАКА Андрея Геннадьевича - солдата
орденом "За мужество" ІІІ степени
АВРАМЕНКО Сергея Александровича — старшего сержанта
АЛЕЩЕНКО Арсентия Васильевича (посмертно) — матроса
БАЙКЕНИЧА Юрия Степановича – солдата
БАЛТЯНА Павла Владимировича – младшего сержанта
БАРКОВСКОГО Андрея Дмитриевича – старшего солдата
БИБУ Роберта Витальевича – сержанта
БОГДАНОВА Максима Владимировича — младшего сержанта
БОЙКО Владимира Васильевича - старшего солдата
БОРИСЮКА Константина Валерьевича (посмертно) – младшего сержанта
ВАКУЛЕНКО Алексей Романович (посмертно) — солдат
ВАСКОВСКОГО Богдана Михайловича - младшего лейтенанта
ВАТЧАРАШВИЛИ Гиорги – старшего солдата
ВАТЧАРАШВИЛИ Михеили – старшего солдата
ВОВЧУКА Владимира Васильевича (посмертно) – старшего солдата
ВОРОНА Вадима Васильевича - майора
ГАЙВАНЮКА Богдана Сергеевича – старшего солдата
ГОГНАДЕ Михеила — солдата
ГОНДУ Александра Васильевича – старшего сержанта
ГОРИНА Павла Викторовича – старшего солдата
ГОРНЕВА Андрея Николаевича - штаб-сержанта
ГУГУНОВУ Зазу – солдата
ГУРИНОВИЧА Романа Юрьевича - старшего солдата
ДЕМЧУКА Сергея Алексеевича – старшего солдата
ДЕРЕВЯНКА Виктора Олеговича (посмертно) – солдата
ДЕРЕВЯНКА Станислава Станиславовича – старшего солдата
ДУЛЕПОВА Павла Евгеньевича (посмертно) – старшего солдата
ЖАРАВИН Александр Владимирович (посмертно) — старший солдат
ЖЕРЕБКИНА Евгения Витальевича - младшего сержанта
ЗАХАРОВА Павла Николаевича (посмертно) - младшего сержанта
ЗАХОЖЕГО Алексея Андреевича — лейтенанта
ЗЕРУКА Анатолия Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта
ИВАНОВА Леонида Витальевича – солдата
Исакова Александра Ивановича (посмертно) - солдата
КАРБОВСКОГО Юрия Леонидовича (посмертно) – старшего солдата
КАРПЕНКО Михаила Александровича – солдата
КОНЬШИНА Антона Сергеевича - младшего сержанта
КЛЕЦКАЯ Сергея Алексеевича - майора
КОВАЛЯ Владимира Владимировича - старшего лейтенанта
КОЖУХОВСКОГО Дмитрия Александровича – солдата
КАЗАЧЕНКО Антона Ивановича - старшего солдата
КОМПАНИЙЦА Евгения Константиновича — старшего сержанта
КОСАРИКА Евгения Петровича – солдата
КОТЮХА Романа Николаевича – младшего сержанта
КРАВЧЕНКО Никиту Дмитриевича — солдата
КУШНИРА Виталия Михайловича – сержанта
КУШНИРА Сергея Павловича (посмертно) - сержанта
ЛАСКАРЖЕВСКОГО Василия Игоревича – старшего лейтенанта
ЛЬВОВА Олега Петровича — солдата
ЛИЛИКА Владислава Александровича – младшего сержанта
ЛИТВИНА Андрея Васильевича (посмертно) - старшего солдата
ЛУГОВОГО Олега Николаевича - лейтенанта
ЛУПУЛЯКА Владимира Ярославича – солдата
МАРКЕВИЧА Константина Викторовича (посмертно) – старшего солдата
МЕЛЬНИКА Александра Анатольевича (посмертно) - старшего матроса
МИХАЙЛОВСКОГО Виктора Ивановича – сержанта
МИХАЛИШИНА Павла Захаровича - подполковника
МОРОЗНЮКА Александра Владимировича (посмертно) - старшего солдата
МОТРУКА Ивана Игоревича - лейтенанта
МУКАНА Станислава Леонтьевича (посмертно) — солдата
МУРАХОВСКОГО Александра Михайловича - капитана медицинской службы
МУСЕНЗОВОГО Николая Леонидовича – младшего сержанта
НАЗАРЯНА Владлена Александровича (посмертно) – старшего матроса
НОВОСЕДЛЮК Константин Анатольевич — старший солдат
НУРМАТОВА Александра Юрьевича - старшего солдата
ОБЖЕЛЯНСКОГО Романа Дмитриевича — сержанта
ОДАРИКА Сергея Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта
ОЛЕХА Николай Григорьевич — старший сержант
ПАВЛИША Валерия Валерьевича - младшего сержанта
ПАНИЧЕНКО Николая Анатольевича — старшего сержанта
ПАШКА Василия Ивановича – старшего лейтенанта
ПАЩЕНКО Наума Петровича (посмертно) — матроса
ПАЩУ Ярослава Викторовича — солдата
ПЕТРИШИНА Виктора Михайловича - подполковника
ПЕТРОВА Романа Михайловича – старшего сержанта
ПЕТУХ Дмитрия Станиславовича — сержанта
ПОВХА Антона Дмитриевича - лейтенанта
ПОЛОНСКОГО Юрия Анатольевича (посмертно) - солдата
ПОШЕВКА Александра Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта
ПУСТОВИТА Александра Николаевича - майора
ПУСТОВИТА Александра Михайловича (посмертно) - солдата
РУСИТАШВИЛИ Гиорги – солдата
РУСИТАШВИЛИ Картлоса - солдата
САБАДОША Юрия Юрьевича – главного сержанта
СВИРГУН Ольга Анатольевна (посмертно) — солдата
СЕМЕШКО Евгения Владимировича — солдата
СМОЛЯНИНОВА Дмитрия Витальевича (посмертно) – младшего сержанта
СОЛОВЬЕ Николая Богдановича (посмертно) — старшего сержанта
Соловьева Евгения Александровича - солдата
СОЛУКА Василия Васильевича - солдата
СОРОКОЛЕТОВА Алексея Валентиновича – старшего солдата
СТАДНИКА Андрея Андреевича (посмертно) – сержанта
ТИМОФИЕВА Богдана Сергеевича - лейтенанта
ТЕРЕЩУКА Александра Ивановича – солдата
ТОДОВИЧА Владимира Владимировича - старшего солдата
ТОКМАНА Максима Александровича (посмертно) – матроса
ТОРБУ Владислава Сергеевича – старшего солдата
ТРОСТЕНЮКА Томаша - солдата
ТРОФИМЕНКО Андрея Викторовича — старшего солдата
ТУРОВА Сергея Валерьевича - солдата
УНГУРЯНУ Сергея Анатольевича - старшего солдата
УСАТОГО Андрея Григорьевича — солдата
ФАНДРАЛЮКА Сергея Олеговича (посмертно) – младшего сержанта
ФЕДЧЕНКО Виталия Владимировича — старшего лейтенанта
ФЕДЬКА Александра Александровича (посмертно) – старшего матроса
ФИДРЮ Богдана Васильевича – солдата
ХАРЧЕНКО Рената Тагировича — младшего сержанта
ХУДЯКОВА Артема Сергеевича — старшего лейтенанта
ЦАПОВСКОГО Дмитрия Николаевича – главного сержанта
ЧАБАНА Вадима Романовича (посмертно) – солдата
ЧАЛОГО Кирилла Геннадиевича - лейтенанта
ЧЕРВЯКА Александра Владимировича - солдата
ШЕВЧЕНКО Александра Петровича (посмертно) – солдат
ШУЛЕПОВА Александра Александровича (посмертно) – солдата
ЮДИНА Виталия Валерьевича - капитана
орденом Даниила Галицкого
ГОРБАТЮКА Владимира Дмитриевича – бригадного генерала
ДОЦА Артема Валерьевича (посмертно) - майора
ЗАХОРЧУКА Олега Григорьевича - полковника
КОЛЕСНИЧЕНКО Анатолия Анатольевича — подполковника
КРИВОНОЖКА Анатолия Николаевича - генерал-лейтенанта
ПЕТЛЯКА Александра Викторовича - майора
ЯМКОВОГО Максима Сергеевича (посмертно) - лейтенанта
медалью "За военную службу Украины"
ДОРОШЕНКО Юрия Анатольевича - подполковника
ЯНДУЛЬСКОГО Сергея Юрьевича - майора
медалью "Защитнику Отчизны"
ВАВРИКА Марьяна Васильевича - старшего лейтенанта
ГЕНИКА Романа Николаевича – старшего сержанта
СЕМЕНЯКА Михаила Сергеевича (посмертно) – старшего солдата
СКАКОВСКОГО Павла Петровича – солдата
СТРАТИЙЧУКА Дениса Афанасьевича - солдата
ТИХОНОВСКОГО Виктора Вячеславовича - сержанта
ЧУМАКА Эдуарда Александровича – сержанта.