Зеленский присвоил военным "Героя Украины" и вручил "Золотые звезды"

Указами президента Украины военным присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда", а также другие награды.

Источник: Указы президента №148/2022 и №149/2022

Детали: "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" президент постановил присвоить "звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда":

ЛАБУНСКОМУ Александру Николаевичу – старшему солдату (посмертно)

НИКОНОВУ Николаю Артуровичу – капитану 2 ранга (посмертно)

НОРОВУ Андрею Алексеевичу – капитану (посмертно)

РУСНИКУ Роману Васильевичу – старшему лейтенанту (посмертно)

СТУПНИЦКОЙ Екатерине Викторовне – сержанту (посмертно)

ТАРАБАЛКИ Степан Иванович – майор (посмертно)

УСОВУ Павлу Витальевичу – старшему лейтенанту (посмертно)

ХОМЕНКО Андрею Викторовичу – старшему лейтенанту (посмертно)

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

БАРАНЮКУ Владимиру Анатольевичу – полковнику

ДАРМОГРАЮ Роману Анатольевичу – майору

ЛУЦЕНКО Александру Дмитриевичу – полковнику

ПРОКОПЕНКО Денису Геннадиевичу – майору.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ

Следующим указом президент отметил военных государственными наградами Украины, в частности:

орденом Богдана Хмельницкого I степени

БАРАНОВСКОГО Сергея Анатольевича - полковника

ЗЕНЧЕНКО Олега Викторовича (посмертно) - полковника

КРАВЧЕНКО Владимира Анатольевича - генерал-лейтенанта

орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

Москалева Эдуарда Михайловича - генерал-майора

рденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

БАСИЧА Ивана Васильевича - капитана

БЕЛОБРОВА Андрея Александровича – старшего лейтенанта

ГЕРИЧА Василия Ивановича – старшего лейтенанта

ДАВИДЕНКО Юрия Петровича - полковника

ДОЛГОДУША Артура Александровича - полковника

ИВАНОВА Артема Леонидовича - майора

КАВАЦЮКА Михаила Ивановича – старшего лейтенанта

КОЛЬЦОВА Валерия Геннадьевича - полковника

КРАВЦОВА Александра Юрьевича - лейтенанта

ЛИТВИНЕНКО Владимира Николаевича (посмертно) - майора

ЛИТВИНОВА Сергея Петровича - генерал-майора

НАУМЕНКО Ивана Андреевича (посмертно) - лейтенанта

ОДУЖЕНИЕ Вадима Николаевича — старшего лейтенанта

ПАПКУ Федора Васильевича - подполковника

ПИЧУРУ Олега Евгеньевича - майора

ПУЗЕ Владимира Николаевича - старшего лейтенанта

СЕРБИНЕНКО Максима Игоревича — подполковника

СЕРАПИОНОВА Игоря Валерьевича - лейтенанта

СОЛОМАХУ Владислава Витальевича - капитана

ХРЕБТОВА Максима Валерьевича - подполковника

ЧЕПИНОГА Эдуарда Вячеславовича – старшего лейтенанта

ВРЕД Виталия Юрьевича - капитана

орденом "За мужество" ІІ степени

ЗЛЕПКА Александра Сергеевича - подполковника

КАШКОВАРА Константина Игоревича – главного сержанта

КУНТИШЕВА Сергея Сергеевича (посмертно) - сержанта

САВИНСКОГО Андрея Васильевича - штаб-сержанта

СЕТАКА Андрея Геннадьевича - солдата

орденом "За мужество" ІІІ степени

АВРАМЕНКО Сергея Александровича — старшего сержанта

АЛЕЩЕНКО Арсентия Васильевича (посмертно) — матроса

БАЙКЕНИЧА Юрия Степановича – солдата

БАЛТЯНА Павла Владимировича – младшего сержанта

БАРКОВСКОГО Андрея Дмитриевича – старшего солдата

БИБУ Роберта Витальевича – сержанта

БОГДАНОВА Максима Владимировича — младшего сержанта

БОЙКО Владимира Васильевича - старшего солдата

БОРИСЮКА Константина Валерьевича (посмертно) – младшего сержанта

ВАКУЛЕНКО Алексей Романович (посмертно) — солдат

ВАСКОВСКОГО Богдана Михайловича - младшего лейтенанта

ВАТЧАРАШВИЛИ Гиорги – старшего солдата

ВАТЧАРАШВИЛИ Михеили – старшего солдата

ВОВЧУКА Владимира Васильевича (посмертно) – старшего солдата

ВОРОНА Вадима Васильевича - майора

ГАЙВАНЮКА Богдана Сергеевича – старшего солдата

ГОГНАДЕ Михеила — солдата

ГОНДУ Александра Васильевича – старшего сержанта

ГОРИНА Павла Викторовича – старшего солдата

ГОРНЕВА Андрея Николаевича - штаб-сержанта

ГУГУНОВУ Зазу – солдата

ГУРИНОВИЧА Романа Юрьевича - старшего солдата

ДЕМЧУКА Сергея Алексеевича – старшего солдата

ДЕРЕВЯНКА Виктора Олеговича (посмертно) – солдата

ДЕРЕВЯНКА Станислава Станиславовича – старшего солдата

ДУЛЕПОВА Павла Евгеньевича (посмертно) – старшего солдата

ЖАРАВИН Александр Владимирович (посмертно) — старший солдат

ЖЕРЕБКИНА Евгения Витальевича - младшего сержанта

ЗАХАРОВА Павла Николаевича (посмертно) - младшего сержанта

ЗАХОЖЕГО Алексея Андреевича — лейтенанта

ЗЕРУКА Анатолия Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта

ИВАНОВА Леонида Витальевича – солдата

Исакова Александра Ивановича (посмертно) - солдата

КАРБОВСКОГО Юрия Леонидовича (посмертно) – старшего солдата

КАРПЕНКО Михаила Александровича – солдата

КОНЬШИНА Антона Сергеевича - младшего сержанта

КЛЕЦКАЯ Сергея Алексеевича - майора

КОВАЛЯ Владимира Владимировича - старшего лейтенанта

КОЖУХОВСКОГО Дмитрия Александровича – солдата

КАЗАЧЕНКО Антона Ивановича - старшего солдата

КОМПАНИЙЦА Евгения Константиновича — старшего сержанта

КОСАРИКА Евгения Петровича – солдата

КОТЮХА Романа Николаевича – младшего сержанта

КРАВЧЕНКО Никиту Дмитриевича — солдата

КУШНИРА Виталия Михайловича – сержанта

КУШНИРА Сергея Павловича (посмертно) - сержанта

ЛАСКАРЖЕВСКОГО Василия Игоревича – старшего лейтенанта

ЛЬВОВА Олега Петровича — солдата

ЛИЛИКА Владислава Александровича – младшего сержанта

ЛИТВИНА Андрея Васильевича (посмертно) - старшего солдата

ЛУГОВОГО Олега Николаевича - лейтенанта

ЛУПУЛЯКА Владимира Ярославича – солдата

МАРКЕВИЧА Константина Викторовича (посмертно) – старшего солдата

МЕЛЬНИКА Александра Анатольевича (посмертно) - старшего матроса

МИХАЙЛОВСКОГО Виктора Ивановича – сержанта

МИХАЛИШИНА Павла Захаровича - подполковника

МОРОЗНЮКА Александра Владимировича (посмертно) - старшего солдата

МОТРУКА Ивана Игоревича - лейтенанта

МУКАНА Станислава Леонтьевича (посмертно) — солдата

МУРАХОВСКОГО Александра Михайловича - капитана медицинской службы

МУСЕНЗОВОГО Николая Леонидовича – младшего сержанта

НАЗАРЯНА Владлена Александровича (посмертно) – старшего матроса

НОВОСЕДЛЮК Константин Анатольевич — старший солдат

НУРМАТОВА Александра Юрьевича - старшего солдата

ОБЖЕЛЯНСКОГО Романа Дмитриевича — сержанта

ОДАРИКА Сергея Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта

ОЛЕХА Николай Григорьевич — старший сержант

ПАВЛИША Валерия Валерьевича - младшего сержанта

ПАНИЧЕНКО Николая Анатольевича — старшего сержанта

ПАШКА Василия Ивановича – старшего лейтенанта

ПАЩЕНКО Наума Петровича (посмертно) — матроса

ПАЩУ Ярослава Викторовича — солдата

ПЕТРИШИНА Виктора Михайловича - подполковника

ПЕТРОВА Романа Михайловича – старшего сержанта

ПЕТУХ Дмитрия Станиславовича — сержанта

ПОВХА Антона Дмитриевича - лейтенанта

ПОЛОНСКОГО Юрия Анатольевича (посмертно) - солдата

ПОШЕВКА Александра Сергеевича (посмертно) – младшего сержанта

ПУСТОВИТА Александра Николаевича - майора

ПУСТОВИТА Александра Михайловича (посмертно) - солдата

РУСИТАШВИЛИ Гиорги – солдата

РУСИТАШВИЛИ Картлоса - солдата

САБАДОША Юрия Юрьевича – главного сержанта

СВИРГУН Ольга Анатольевна (посмертно) — солдата

СЕМЕШКО Евгения Владимировича — солдата

СМОЛЯНИНОВА Дмитрия Витальевича (посмертно) – младшего сержанта

СОЛОВЬЕ Николая Богдановича (посмертно) — старшего сержанта

Соловьева Евгения Александровича - солдата

СОЛУКА Василия Васильевича - солдата

СОРОКОЛЕТОВА Алексея Валентиновича – старшего солдата

СТАДНИКА Андрея Андреевича (посмертно) – сержанта

ТИМОФИЕВА Богдана Сергеевича - лейтенанта

ТЕРЕЩУКА Александра Ивановича – солдата

ТОДОВИЧА Владимира Владимировича - старшего солдата

ТОКМАНА Максима Александровича (посмертно) – матроса

ТОРБУ Владислава Сергеевича – старшего солдата

ТРОСТЕНЮКА Томаша - солдата

ТРОФИМЕНКО Андрея Викторовича — старшего солдата

ТУРОВА Сергея Валерьевича - солдата

УНГУРЯНУ Сергея Анатольевича - старшего солдата

УСАТОГО Андрея Григорьевича — солдата

ФАНДРАЛЮКА Сергея Олеговича (посмертно) – младшего сержанта

ФЕДЧЕНКО Виталия Владимировича — старшего лейтенанта

ФЕДЬКА Александра Александровича (посмертно) – старшего матроса

ФИДРЮ Богдана Васильевича – солдата

ХАРЧЕНКО Рената Тагировича — младшего сержанта

ХУДЯКОВА Артема Сергеевича — старшего лейтенанта

ЦАПОВСКОГО Дмитрия Николаевича – главного сержанта

ЧАБАНА Вадима Романовича (посмертно) – солдата

ЧАЛОГО Кирилла Геннадиевича - лейтенанта

ЧЕРВЯКА Александра Владимировича - солдата

ШЕВЧЕНКО Александра Петровича (посмертно) – солдат

ШУЛЕПОВА Александра Александровича (посмертно) – солдата

ЮДИНА Виталия Валерьевича - капитана

орденом Даниила Галицкого

ГОРБАТЮКА Владимира Дмитриевича – бригадного генерала

ДОЦА Артема Валерьевича (посмертно) - майора

ЗАХОРЧУКА Олега Григорьевича - полковника

КОЛЕСНИЧЕНКО Анатолия Анатольевича — подполковника

КРИВОНОЖКА Анатолия Николаевича - генерал-лейтенанта

ПЕТЛЯКА Александра Викторовича - майора

ЯМКОВОГО Максима Сергеевича (посмертно) - лейтенанта

медалью "За военную службу Украины"

ДОРОШЕНКО Юрия Анатольевича - подполковника

ЯНДУЛЬСКОГО Сергея Юрьевича - майора

медалью "Защитнику Отчизны"

ВАВРИКА Марьяна Васильевича - старшего лейтенанта

ГЕНИКА Романа Николаевича – старшего сержанта

СЕМЕНЯКА Михаила Сергеевича (посмертно) – старшего солдата

СКАКОВСКОГО Павла Петровича – солдата

СТРАТИЙЧУКА Дениса Афанасьевича - солдата

ТИХОНОВСКОГО Виктора Вячеславовича - сержанта

ЧУМАКА Эдуарда Александровича – сержанта.