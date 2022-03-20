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Евакуаційні поїзди із Києва, Харкова, Дніпра, Одеси й Краматорська: графік

Олена РощінаНеділя, 20 березня 2022, 07:10

Оприлюднено графік евакуаційних поїздів на 20 березня, зокрема, з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Краматорська і Слов'янська. 

Джерело: "Укрзалізниця" і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня:

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Київ, Дарницький вокзал:

8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;

17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.

ВІДЕО ДНЯ

Харків:

8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;

11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;

16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.

Додаткові рейси також відправляться:

- з Одеси до Ужгорода о 22:32,

- з Києва до Хелма о 19:13.

На станції Слов'янськ у Донецькій області:

- поїзд № 45/46 Ужгород – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

- поїзд № 267/266 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);

- поїзд № 269/268 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);

- поїзд № 138/137 Хмельницький – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

- поїзд № 92/91 Одеса – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;

- поїзд № 142/141 Львів – Лозова (час прибуття уточнюється).

Теми: евакуаціявійна
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