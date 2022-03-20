Евакуаційні поїзди із Києва, Харкова, Дніпра, Одеси й Краматорська: графік
Оприлюднено графік евакуаційних поїздів на 20 березня, зокрема, з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Краматорська і Слов'янська.
Джерело: "Укрзалізниця" і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Деталі: Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня:
Київ, Дарницький вокзал:
8:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Дарниця - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
11:30 - №229/230 Харків - Ужгород.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №267/266 Краматорськ - Львів;
16:00 - №269/268 Краматорськ - Львів.
Додаткові рейси також відправляться:
- з Одеси до Ужгорода о 22:32,
- з Києва до Хелма о 19:13.
На станції Слов'янськ у Донецькій області:
- поїзд № 45/46 Ужгород – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд № 267/266 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 13:00);
- поїзд № 269/268 Краматорськ – Львів (відправлення з Краматорська о 16:00);
- поїзд № 138/137 Хмельницький – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд № 92/91 Одеса – Лозова (можливе продовження курсування до ст. Краматорськ) – час прибуття уточнюється;
- поїзд № 142/141 Львів – Лозова (час прибуття уточнюється).