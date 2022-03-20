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Эвакуационные поезда из Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Краматорска: график

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 08:10

Обнародован график эвакуационных поездов на 20 марта, в частности, из Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Краматорска и Славянска.

Источник: "Укрзалізниця" и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Детали: "Укрзалізниця" опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта:

Киев, Дарницкий вокзал:

8:00 – Интерсити+ Дарница – Львов;

17:00 – Интерсити+ Дарница – Львов.

Харьков:

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8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

11:30 - №229/230 Харьков – Ужгород.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №267/266 Краматорск – Львов;

16:00 - №269/268 Краматорск – Львов.

Дополнительные рейсы также отправятся:

- из Одессы в Ужгород в 22:32, 

- из Киева в Хелм в 19:13.

На станции Славянск в Донецкой области:

- поезд № 45/46 Ужгород – Лозовая (возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

- поезд № 267/266 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 13:00);

- поезд № 269/268 Краматорск – Львов (отправление из Краматорска в 16:00);

- поезд № 138/137 Хмельницкий – Лозовая (возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

- поезд № 92/91 Одесса – Лозовая (возможно продолжение курсирования до ст. Краматорск) – время прибытия уточняется;

- поезд № 142/141 Львов – Лозовая (время прибытия уточняется).

Темы: эвакуациявойна
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