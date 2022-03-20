У Британії розповіли про "інформаційний спецназ", створений перед вторгненням РФ

Міністерство закордонних справ Великої Британії вважає успішною роботу спецпідрозділу по боротьбі з російської дезінформацією та вирішило зробити публічними деякі деталі його роботи.

Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у публікації тижневика The Sunday Telegraph

Відносно нова структура, що має офіційну назву "Урядовий інформаційний підрозділ" (Government Information Cell, GIC), "відповідає за пошук матеріалів в Інтернеті та трансляції для виявлення дезінформації та боротьби з нею", - пояснює видання. Фахівці підрозділу консультують урядові відомства, включаючи офіс прем’єра, а також посольства та уряди за кордоном.

Утім основна аудиторія – в Росії та до певної міри Україні.

Мета сцецпідрозділу – вплинути на російську громадську думку. "Путін добре усвідомлює, що російська громадська думка та його майбутнє залежить від битви в інформаційному полі", - йдеться у матеріалі. У якості фейків, з якими доводиться боротися, джерела видання наводять нарратив російського уряду про те, що Україну очолюють неонацисти та що Україна розробляє хімічну зброю.

"Ліз Трасс (очільниця МЗС Британії, яка ініціювала створення підрозділу) вважає, що відмова від наших антипропагандистських можливостей часів холодної війни була помилкою… Це стало особливо важливо в епоху соціальних мереж", - цитує видання одного з представників уряду.

Один з продуктів GIC – відео, на якому Борис Джонсон звернувся росіян російською мовою.

За підрахунками GIC, його переглянули 8 млн людей. Для цього уряд задіяв рекламні агенції, щоби запустити ролик для російської аудиторії на платформі ВКонтакте.

Варто підкреслити, що цей підрозділ був створений ще у лютому цього року для розвіювання брехні Кремля, пов’язаної з вторгненням Путіна в Україну, яке прогнозував британський уряд. Дата створення не розкривається. The Sunday Telegraph пише, що це сталося "за кілька тижнів до вторгнення"; в ЗМІ про нього повідомляли щонайменше 19 лютого.

Підрозділ є міжвідомчим, між Міністерством закордонних справ і Міністерством оборони. Його 35 штатних співробітників набрали з департаментів, МЗС, МО, а також МВС та інших структур уряду Британії.

Як повідомлялося, також Британія позбавила ліцензії пропагандистський канал RT

Відомо, що уряд РФ системно поширює пропагандистські повідомлення. У суботу Лавров звинуватив Польщу у бажанні захопити Західну Україну.

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