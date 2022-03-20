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В Британии рассказали об "информационном спецназе", созданном перед вторжением РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 07:56

Министерство иностранных дел Великобритании считает успешной работу спецподразделения по борьбе с российской дезинформацией и решило сделать публичными некоторые детали его работы.

Об этом говорится в публикации еженедельника The Sunday Telegraph.

Относительно новая структура, имеющая официальное название "Правительственное информационное подразделение" (Government Information Cell, GIC), "отвечает за поиск материалов в Интернете и трансляции для выявления дезинформации и борьбы с ней", - объясняет издание. Специалисты подразделения консультируют правительственные ведомства, включая офис премьера, а также посольства и правительства за границей.

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Впрочем, основная аудитория – в России и в определенной степени в Украине.

Цель сцецподразделения – повлиять на российское общественное мнение. "Путин хорошо отдает себе отчет, что российское общественное мнение и его будущее зависит от битвы в информационном поле", - говорится в материале. В качестве фейков, с которыми приходится бороться, источники издания приводят нарратив российского правительства о том, что Украину возглавляют неонацисты и Украина разрабатывает химическое оружие.

 "Лиз Трасс (глава МИД Битании, инициировавшая создание подразделения) считает, что отказ от наших антипропагандистских возможностей времен холодной войны был ошибкой… Это стало особенно важно в эпоху социальных сетей", - цитирует издание одного из представителей правительства.

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Один из продуктов GIC – видео, на котором Борис Джонсон обратился по-русски.

По подсчетам GIC, его просмотрели 8 млн человек. Для этого правительство задействовало рекламные агентства, чтобы запустить ролик для российской аудитории на платформе ВКонтакте.

Следует подчеркнуть, что это подразделение было создано еще в феврале этого года для развеивания лжи Кремля, связанной с вторжением Путина в Украину, которое прогнозировало британское правительство. Дата создания не раскрывается. The Sunday Telegraph пишет, что это произошло "за несколько недель до вторжения"; в СМИ о нем сообщали как минимум 19 февраля.

Подразделение межведомственное, между Министерством иностранных дел и Министерством обороны. Его 35 штатных сотрудников набрали из департаментов, МИД, МО, а также МВД и других структур правительства Британии.

Как сообщалось, также Великобритания лишила лицензии пропагандистский канал RT

Понятно, что правительство РФ системно распространяет пропагандистские сообщения. В субботу Лавров обвинил Польшу в желании захватить Западную Украину.

Смотрите также февральское видео ЕП Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад

Темы: ВеликобританияРосcияСМИ
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