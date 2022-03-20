Стефанчук закликав депутатів з усього світу зупинити злочини Росії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у рамках Асамблеї Міжпарламентського союзу звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом зупинити злочини Росії в Україні.

Джерело: Верховна Рада

Деталі: Руслан Стефанчук в онлайн-форматі взяв участь у спеціальному засіданні на тему "Ситуація в Україні", організованому геополітичною групою 12+, у межах 144-ої Асамблеї Міжпарламентського союзу, що відбувається в місті Нуса-Дуа в Індонезії.

У межах заходу він звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом діяти більш рішуче для стримування російської агресії.

Стефанчук подякував міжнародній спільноті за допомогу, солідарність з Україною й надану підтримку.

Водночас, за словами голови українського парламенту, той факт, що війна триває вже четвертий тиждень, свідчить про те, що вжитих заходів недостатньо.

Пряма мова: "Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоби зупинити Росію, покінчити зі смертю та руйнуваннями та припинити воєнні злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок і дітей.

Ви можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви повинні зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки".

Деталі: Голова Верховної Ради поставив за приклад Латвію, Литву та Естонію, які цього тижня прийняли рішення із закликом про закриття неба над Україною.

Стефанчук також висловив сподівання, що Міжпарламентський союз озвучить свою принципову позицію проти грубого порушення росією міжнародного права.