Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Стефанчук закликав депутатів з усього світу зупинити злочини Росії

Олена РощінаНеділя, 20 березня 2022, 08:57
Руслан Стефанчук, фото Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у рамках Асамблеї Міжпарламентського союзу звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом зупинити злочини Росії в Україні.

Джерело: Верховна Рада 

Деталі: Руслан Стефанчук в онлайн-форматі взяв участь у спеціальному засіданні на тему "Ситуація в Україні", організованому геополітичною групою 12+, у межах 144-ої Асамблеї Міжпарламентського союзу, що відбувається в місті Нуса-Дуа в Індонезії.

У межах заходу він звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом діяти більш рішуче для стримування російської агресії. 

Стефанчук подякував міжнародній спільноті за допомогу, солідарність з Україною й надану підтримку. 

Водночас, за словами голови українського парламенту, той факт, що війна триває вже четвертий тиждень, свідчить про те, що вжитих заходів недостатньо.

Пряма мова: "Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоби зупинити Росію, покінчити зі смертю та руйнуваннями та припинити воєнні злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок і дітей.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Ви можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви повинні зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки".

Деталі: Голова Верховної Ради поставив за приклад Латвію, Литву та Естонію, які цього тижня прийняли рішення із закликом про закриття неба над Україною.

Стефанчук також висловив сподівання, що Міжпарламентський союз озвучить свою принципову позицію проти грубого порушення росією міжнародного права.

Теми: Верховна РадаСтефанчуквійнасвіт
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки

Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення

Маріуполь: "азовці" знищили 5 вантажівок і 2 БМД окупантів

Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомоги в "миротворців РФ"

У Росії повідомили про смерть Жириновського, влада спростовує

У ЗСУ вже більше танків, ніж було на початку війни: захопили понад сотню російських

Усі новини...
Верховна Рада
Рада збереться цього тижня – Корнієнко
Генпрокурор: У шістьох депутатів можуть з’явитися проблеми через те, хто і як поїхав з України
Зеленського просять позбавити звань "народних і заслужених" Баскова, Лорак, Кіркорова й Лободу
Останні новини
15:32
ЄС запровадить нові правила для обмеження впливу техногігантів
15:28
Україна і Росія на перемовинах близькі до компромісу в 4 пунктах з 6 – Ердоган
15:23
відео Захисники звільнили с. Лук’янівка на Київщині
15:11
Прага перейменує вулицю біля посольства РФ на Героїв України
14:52
Другий день на Мосбіржі був не такий райдужний: індекс упав, як і більшість компаній
14:49
Ще один генерал: ЗСУ знищили командувача 49-ї армії РФ – радник Єрмака
14:38
МЗС: дії Угорщини дають Росії більше простору для наступу та вбивств
14:34
Путін хотів би змінити підручники історії в Японії
14:27
20% компаній в Росії скоротили або відправили у простій співробітників
14:26
Від початку повномасштабної війни СБУ затримала більше 350 учасників ДРГ
Усі новини...