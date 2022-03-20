Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стефанчук закликав депутатів з усього світу зупинити злочини Росії

Олена РощінаНеділя, 20 березня 2022, 07:57
Стефанчук закликав депутатів з усього світу зупинити злочини Росії
Руслан Стефанчук, фото Верховної Ради

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у рамках Асамблеї Міжпарламентського союзу звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом зупинити злочини Росії в Україні.

Джерело: Верховна Рада 

Деталі: Руслан Стефанчук в онлайн-форматі взяв участь у спеціальному засіданні на тему "Ситуація в Україні", організованому геополітичною групою 12+, у межах 144-ої Асамблеї Міжпарламентського союзу, що відбувається в місті Нуса-Дуа в Індонезії.

Реклама:

У межах заходу він звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом діяти більш рішуче для стримування російської агресії. 

Стефанчук подякував міжнародній спільноті за допомогу, солідарність з Україною й надану підтримку. 

Водночас, за словами голови українського парламенту, той факт, що війна триває вже четвертий тиждень, свідчить про те, що вжитих заходів недостатньо.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоби зупинити Росію, покінчити зі смертю та руйнуваннями та припинити воєнні злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок і дітей.

Ви можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви повинні зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки".

Деталі: Голова Верховної Ради поставив за приклад Латвію, Литву та Естонію, які цього тижня прийняли рішення із закликом про закриття неба над Україною.

Стефанчук також висловив сподівання, що Міжпарламентський союз озвучить свою принципову позицію проти грубого порушення росією міжнародного права.

Теми: Верховна РадаСтефанчуквійнасвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Верховна Рада
Рада до кінця року має ухвалити пакет законів для реформування ВЛК – Арахамія
Веніславський: Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації
У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: