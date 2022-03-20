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Стефанчук призвал депутатов со всего мира остановить преступления России

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 07:57
Стефанчук призвал депутатов со всего мира остановить преступления России
Руслан Стефанчук, фото Верховной Рады

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза обратился к народным депутатам из всех уголков мира с призывом остановить преступления России в Украине.

Источник: Верховная Рада

Детали: Руслан Стефанчук в онлайн-формате принял участие в специальном заседании по теме "Ситуация в Украине", организованном геополитической группой 12+, в рамках 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в городе Нуса-Дуа в Индонезии.

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В рамках мероприятия он обратился к народным депутатам из всех уголков мира с призывом действовать более решительно для сдерживания российской агрессии.

Стефанчук поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку.

В то же время, по словам главы украинского парламента, тот факт, что война длится уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.

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Прямая речь: "Мы призываем вас мобилизовать потенциал депутатов ваших национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей.

Вы можете призвать свои правительства создать запретную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности".

Детали: Глава Верховной Рады поставил в пример Латвию, Литву и Эстонию, которые на этой неделе приняли решение с призывом о закрытии неба над Украиной.

Стефанчук также выразил надежду, что Межпарламентский союз озвучит свою принципиальную позицию против грубого нарушения Россией международного права.

Темы: Верховная РадаСтефанчуквойнамир
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