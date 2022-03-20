Обстріли Харкова: вночі окупанти вбили декількох дорослих та дитину

У поліції Харківщини повідомили, що внаслідок обстрілів в облцентрі загинули дорослі та 9-річна дитина.

Джерело: помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В'ячеслав Марков у Facebook

Пряма мова Маркова: "Тільки в Індустріальному районі міста Харкова за ніч з 19.02 на 20.02 від обстрілу загинуло п'ятеро цивільних людей.

Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років".