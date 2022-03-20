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Обстріли Харкова: вночі окупанти вбили декількох дорослих та дитину

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 09:02
обстріли харкова з градів, фото ілюстративне

У поліції Харківщини повідомили, що внаслідок обстрілів в облцентрі загинули дорослі та 9-річна дитина.

Джерело: помічник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області В'ячеслав Марков у Facebook

Пряма мова Маркова: "Тільки в Індустріальному районі міста Харкова за ніч з 19.02 на 20.02 від обстрілу загинуло п'ятеро цивільних людей.

Серед загиблих хлопчик, якому було лише 9 років".

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Теми: ХарківвійнаУкраїна
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