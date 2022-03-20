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Обстрелы Харькова: ночью оккупанты убили нескольких взрослых и ребенка

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 09:02
обстрелы харькова с градов, фото иллюстративное

В полиции Харьковщины сообщили, что в результате обстрелов в облцентре погибли взрослые и 9-летний ребенок.

Источник: помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков в Facebook

Прямая речь Маркова: "Только в Индустриальном районе города Харькова за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрела погибли пятеро гражданских людей.

Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет".      

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Темы: ХарьковвойнаУкраина
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