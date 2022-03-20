Обстрелы Харькова: ночью оккупанты убили нескольких взрослых и ребенка
Воскресенье, 20 марта 2022, 09:02
В полиции Харьковщины сообщили, что в результате обстрелов в облцентре погибли взрослые и 9-летний ребенок.
Источник: помощник начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Вячеслав Марков в Facebook
Прямая речь Маркова: "Только в Индустриальном районе города Харькова за ночь с 19.02 на 20.02 от обстрела погибли пятеро гражданских людей.
Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет".
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