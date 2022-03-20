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7 гуманітарних коридорів погодили на 20 березня

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 09:26
верещук

На 20 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів у Донецькій, Київській та Харківській областях.

Джерело: відеозвернення глави мінреінтеграції Ірини Верещук

Пряма мова Верещук: "Донецька область – з міста Маріуполь до міста Запоріжжя.

Також організовано транспортування до Бердянська і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша".

Деталі: Також Верещук повідомила про коридори у Київській та Харківській областях:

  • з села Бобрик до Броварів;
  • з села Тарасівка до Броварів;
  • з міста Бородянка до міста Біла Церква;
  • з Харкова будуть відправлені гуманітрані вантажі для Вовчанська та селищ Рогань і Нова Рогань.

Теми: евакуаціяВерещуквійна
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