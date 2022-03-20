7 гуманитарных коридоров согласовали на 20 марта
Воскресенье, 20 марта 2022, 09:26
На 20 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.
Источник: видео-обращение главы минреинтеграции Ирины Верещук
Прямая речь Верещук: "Донецкая область – из города Мариуполь в город Запорожье.
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша".
Детали: Верещук также сообщила о коридорах в Киевской и Харьковской областях:
- из села Бобрик в Бровары;
- из села Тарасовка в Бровары;
- из города Бородянка в город Белая Церковь;
- из Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для Волчанска и поселков Рогань и Новая Рогань.
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"