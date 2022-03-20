7 гуманитарных коридоров согласовали на 20 марта

На 20 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

Источник: видео-обращение главы минреинтеграции Ирины Верещук

Прямая речь Верещук: "Донецкая область – из города Мариуполь в город Запорожье.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуша".

Детали: Верещук также сообщила о коридорах в Киевской и Харьковской областях: