Ворог риє окопи на Київщині, бомбить Чернігів, тероризує Донбас - ситуація в регіонах

На Київщині російські війська зупинили наступ і окопуються, ворог продовжує бомбити Чернігів, Харків, Миколаїв, загострюється гуманітарна ситуація на Херсонщині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Київщина

Ніч пройшла відносно спокійно, попри постійні повітряні тривоги. Ворог відмовився від активних дій та активно окопується, зводить фортифікаційні спорудження, намагається налагодити логістику.

Бої та обстріли в Макарові, Бучі, Гостомелі, Ворзелі. Загарбник веде хаотичний обстріл соціальної інфраструктури та житлових масивів. Переміщення ворога зафіксовано в Вишгородському районі та в Броварському.

Чернігівщина

Оборона Чернігова триває. Ворог продовжує бомбити: у суботу обстріляно багатоповерхівки, промислові райони. Вночі — повітряні тривоги в Чернігові та області. У Чернігові немає світла, опалення, пробеми зі зв‘язком, більша частина населення без газу.

Сумщина

Артобстріли передмістя Сум тривають вже тиждень, не обійшлася без них і ця ніч. Також вночі була повітряна тривога.

Житомирщина

Стандартні нічні тривоги. Ракетний удар по одному з сіл Коростеньського району. Зруйновано промислову будівлю. Жертв немає

Кіровоградська область

Спокійно, вночі — одна тривога

Дніпропетровщина

Ранкова тривога. Загалом ситуація спокійна.

Харківщина

Вночі у Харкові були кілька атак, є загоряння житлових будинків, працюють рятувальники. Увечері внаслідок останнього обстрілу в районі ХТЗ загинули 2 цивільних, зокрема 9-річна дитина.

Атака з неба над Харковом суттєво зменшилися. На сьогодні фіксують розвідувальні літальні апарати. ЗСУ по деяких напрямках перейшли до контратаки, на дальніх підходах до Харкова розбивають ворожі колони. 19 березня в Дергачівському районі мобільний підрозділ Нацгардії знищив велику кількість живої сили та техніки окупантів.

Росіяни намагаються порватися в напрямку на Ізюм, але ЗСУ ведуть бої.

Запорізька область

Ніч пройшла без змін. За вказівкою військових з 16:00 суботи впроваджена комендантська година до ранку понеділка.

Рівненщина

Кілька повітряних тривог вночі

На Волині, Закарпатті, Львівщині, в Черкасах, у Чернівцях ніч минула спокійно.

Вінничина

Ніч пройшла спокійно. Зранку була повітряна тривога

Хмельницька область

Станом на ранок ситуація спокійна, вночі були тривоги

Тернопіль

Повітряні тривоги вночі, на ранок все спокійно

Полтавщина

Ніч минула спокійно, зранку була повітряна тривога

Івано-Франківськ

Відносно спокійно, одна повітряна тривога

Луганщина

Вночі були обстріли Лисичанська та Рубіжного. У суботу був гуманітарний коридор, тож ситуація була більш - менш спокійна у Сєверодонецьку. Але за добу у Сєверодонецьку та Рубіжному пошкоджено або зруйновано близько 30 об’єктів.

Донеччина

Ніч неспокійна. Обстріли по всій лінії: Авдіївка, Мар'їнка, Торецьк. Мар'їнка — спроби прориву. Місто дуже побите.

Важка ситуація в Маріуполі. У місті голод, вуличні бої. Люди намагаються самотужки виїхати з міста.

В окупованих селищах поблизу Маріуполя - Мангуш, Мелекине - зібралося багато біженців.

По решті території області сиуація напружена, але здебільшого контрольована, крім Волновахи.

Миколаївщина

Були обстріли міста з "Градів", повітряна тривога. Продовжуються бої в області. Проходить евакуація з сел, які відстояли, та доставка гуманітарної допомоги. У частині населених пунктів відсутнє тепло та світло.

Херсонщина

Ніч неспокійна, по області було чутно звуки вибухів, обстрілів. Ця інформація уточнюється. Загалом ситуація на Херсонщині з кожним днем наближаться до критичної. У більшості віддалених районів та тих громадах, де перебувають окупанти, майже гуманітарна катастрофа.

Щодня збільшується кількість місць, де рашисти роздають свою гумдопомогу. Все це робиться під зйомки відеокамер їхніх "ЗМІ".

Одеса

Ніч буда спокійною, зранку повітряна тривога